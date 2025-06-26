NASA’nın James Webb Teleskobu’ndan Tarihi Keşif: İlk Ötegezegen Bulundu!
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İşte James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk kez görüntülediği ötegezegen kameralara böyle yakalandı!
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Ötegezegenin kütlesi Satürn’e benziyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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bu kadar büyüklükte evreni yaratan bir güç yaratıcı var...sonra tanrı diyor ki bazı dönemlerde bir kaç kişi seçeyim insanlarla aramdaki iletişimi sağlasın .... Devamını Gör
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