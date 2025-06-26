NASA’nın James Webb Teleskobu’ndan Tarihi Keşif: İlk Ötegezegen Bulundu!

Daha önce bilinmeyen ötegezegene “TWA 7 b” ismi verildi. Bu ötegezegen Dünya’dan yaklaşık 110 ışık yılı uzaklıkta. Çevresinde Antlia takımyıldızı bulunan bu ötegezegen, teleskobun Orta Kızılötesi Aleti'ndeki 'MIRI' olarak da bilinen bir koronagraf kullanılarak çekildi.

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) yaptığı açıklamada , 'Olası bir gözlem yanlılığı olasılığını ortadan kaldırdıktan sonra, bilim insanları bunun büyük olasılıkla bir dış gezegen olduğu sonucuna vardı' ifadeleri yer aldı.