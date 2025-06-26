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NASA’nın James Webb Teleskobu’ndan Tarihi Keşif: İlk Ötegezegen Bulundu!

NASA’nın James Webb Teleskobu’ndan Tarihi Keşif: İlk Ötegezegen Bulundu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.06.2025 - 17:10

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu,tarihi keşfe imza attı.  2022 yılında bilimsel faaliyetlerine başladığından bu yana ilk kez bir ötegezegenin görüntüsünü yakalayan James Webb, bu görüntüyü Orta Kızılötesi Aleti'ndeki 'MIRI' olarak da bilinen bir koronagraf kullanılarak çekti.

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İşte James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk kez görüntülediği ötegezegen kameralara böyle yakalandı!

İşte James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk kez görüntülediği ötegezegen kameralara böyle yakalandı!

Daha önce bilinmeyen ötegezegene “TWA 7 b” ismi verildi. Bu ötegezegen Dünya’dan yaklaşık 110 ışık yılı uzaklıkta. Çevresinde Antlia takımyıldızı bulunan bu ötegezegen, teleskobun Orta Kızılötesi Aleti'ndeki 'MIRI' olarak da bilinen bir koronagraf kullanılarak çekildi. 

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) yaptığı açıklamada , 'Olası bir gözlem yanlılığı olasılığını ortadan kaldırdıktan sonra, bilim insanları bunun büyük olasılıkla bir dış gezegen olduğu sonucuna vardı' ifadeleri yer aldı.

Ötegezegenin kütlesi Satürn’e benziyor.

Ötegezegenin kütlesi Satürn’e benziyor.

Güneş sisteminin ötesinde yaklaşık 6 bin gezegen var. NASA söz konusu yeni keşif ile ilgili yaptığı açıklamada 'Merkez, 'Bu sonuç, Güneş Sistemi'ndeki gaz devlerinden çok Dünya'ya benzeyen, giderek küçülen dış gezegenlerin araştırılması ve doğrudan görüntülenmesinde yeni bir adımı temsil ediyor' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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garibann

bu kadar büyüklükte evreni yaratan bir güç yaratıcı var...sonra tanrı diyor ki bazı dönemlerde bir kaç kişi seçeyim insanlarla aramdaki iletişimi sağlasın .... Devamını Gör

michael.elende

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