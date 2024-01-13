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NASA “Beklenmedik ve Açıklanamayan" Bir Sinyal Tespit Etti

NASA “Beklenmedik ve Açıklanamayan" Bir Sinyal Tespit Etti

Uzay NASA
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.01.2024 - 17:24

Bilim insanları galaksimizin dışından gelen beklenmedik ve açıklanamayan bir sinyal buldu. Araştırmacılar bu gizemli unsura, NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilerde tamamen başka bir şey ararken rastladıklarını söylüyor.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/689516/...
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Sinyalin benzer bir yöne doğru giden ve neredeyse aynı büyüklükteki başka bir gama ışını sinyaliyle ilişkili olduğu anlaşılırken, o sinyal de henüz açıklanamadı.

Sinyalin benzer bir yöne doğru giden ve neredeyse aynı büyüklükteki başka bir gama ışını sinyaliyle ilişkili olduğu anlaşılırken, o sinyal de henüz açıklanamadı.

Araştırmacılar yeni cismi, evrenin başlangıcından kalan radyasyon anlamına gelen kozmik mikrodalga arkaplan ışıması veya kısaca CMB'yle (cosmic microwave background) ilgili bir gama ışını unsurunu ararken buldu.

Araştırmacılar yeni cismi, evrenin başlangıcından kalan radyasyon anlamına gelen kozmik mikrodalga arkaplan ışıması veya kısaca CMB'yle (cosmic microwave background) ilgili bir gama ışını unsurunu ararken buldu.

Bulguları açıklayan "Probing the Dipole of the Diffuse Gamma-Ray Background" (Dağınık Gama Işını Arkaplanının Dipolünün İncelemesi) başlıklı makale, The Astrophysical Journal Letters'ta yayımlandı.

Bulguları açıklayan "Probing the Dipole of the Diffuse Gamma-Ray Background" (Dağınık Gama Işını Arkaplanının Dipolünün İncelemesi) başlıklı makale, The Astrophysical Journal Letters'ta yayımlandı.
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