Narsist Olup Olmadığını 15 Soruda Söylüyoruz!

Verdiğin cevaplara göre sen tam bir narsistsin! Belki farkındasın belki değilsin fakat bu durumu arkadaşların sorun olarak görüyor. Sürekli kendini düşünen bir insansın. Kendine resmen tapıyorsun. Asla hatalarını kabul etmiyorsun ve hep, ben ben diyerek ortalıkta dolaşıyorsun. Bu sence ne kadar doğru? Tabii ki de değil. Fakat bu huyunu en kısa zamanda değiştirmen gerekiyor. Yoksa çok fazla insan kaybedeceksin. Aslında içinde kötülük yok fakat baştan böyle bir durumun içine girmişsin. Eminiz ki kendin de bu durumu sevmiyorsundur. (Farkındaysan tabii.)