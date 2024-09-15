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Narsist Olup Olmadığını 15 Soruda Söylüyoruz!

Narsist Olup Olmadığını 15 Soruda Söylüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
15.09.2024 - 13:22

Kendi isteklerini yaptıran olmayınca da bozulan ve hayatını sadece kendi varmış gibi sürdüren bazı insanları narsist olarak adlandırabilriz. Hepimizin çevresinde kendine hayran olan insanlar vardır. Tehlikeli boyutta olmadıkça bu hayranlık devam edebilir. Peki sen kendine hayran mısın? 15 soruda narsist olup olmadığını söylüyoruz!

Testi çöz ve öğren! 

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenmek istiyoruz!

2. Yaşını da!

3. Bir konuyla ilgili yanlış bilgi veren birine herkesin içinde onun yanlış olduğunu söyler misin?

4. Bankamatik sırası ya da otobüs sırası bekler misin?

5. Arkadaşlarının dertlerini dinlerken sıkılır mısın yoksa dikkatlice dinler misin?

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6. Her zaman güzel sözler duymak senin için ne ifade ediyor?

7. Peki utandığında yüzün kızarır mı?

8. Suçu hep başkasına atan bir çocuk muydun?

9. Ömrünün sonuna kadar hangi mevsimi yaşamak isterdin?

10. İlişkilerinde kuşkucu bir insan mısın?

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11. "Sen yapamazsın!" diyen insanlara buradan ne söylemek istersin?

12. En yakın arkadaşınla aynı kişiden hoşlandınız. Sonrasında ne olur sence?

13. Peki sence çevren önemli bir konuda senin fikirlerine başvurur mu?

14. Sevgilinle hikayeniz bir film olsa türü ne olurdu?

15. Son olarak, patron olsan küçük hatalarında bile personeli hemen harcar mısın?

Narsistlik senin adın!

Verdiğin cevaplara göre sen tam bir narsistsin! Belki farkındasın belki değilsin fakat bu durumu arkadaşların sorun olarak görüyor. Sürekli kendini düşünen bir insansın. Kendine resmen tapıyorsun. Asla hatalarını kabul etmiyorsun ve hep, ben ben diyerek ortalıkta dolaşıyorsun. Bu sence ne kadar doğru? Tabii ki de değil. Fakat bu huyunu en kısa zamanda değiştirmen gerekiyor. Yoksa çok fazla insan kaybedeceksin. Aslında içinde kötülük yok fakat baştan böyle bir durumun içine girmişsin. Eminiz ki kendin de bu durumu sevmiyorsundur. (Farkındaysan tabii.)

Alakan yok!

Verdiğin cevaplara göre senin narsistlikle yakından uzaktan alakan yok. Hiç böyle bir insan olmamışsın bu saatten sonra da zaten olmazsın. Etrafında narsist insanlar çok fazla yer almış fakat yavaş yavaş insanların kalbini kırmadan onlardan uzaklaşmışsın. Sana ne kadar burnu havada gibi davransalar da seni bazen yerin dibine soksalar da sen onları yinede kırmamışsın. Anlayışlı bir insansın. İnsanlara nasıl davranman gerektiğini çok iyi biliyorsun. İnsanlar seni çok fazla kırsa da onlara sadece gülüyorsun. Ve emin ol en doğrusunu yapıyorsun. Böyle devam etmelisin!

Bazen öylesin bazen böyle!

Verdiğin cevaplara göre sen bazen narsist bir insan gibi bazen de normal bir insan gibi davranıyorsun. İçinde bulunduğun durum ve karşısında olduğun kişiye göre değişiklik gösteriyor bu huyun. Tabii narsist özelikler gösterdiğinde çekilmez bir hal alıyorsun. Seni böyle kimse sevmiyor ne yalan söyleyelim. Sen her zaman normal olduğun halde ol. Sana o daha çok yakışıyor. İnsanları anla ve dinle bak o zaman insan ilişkilerin daha iyi olacak. Beynin, bedenin çok rahatlayacak.

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