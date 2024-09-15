Narsist Olup Olmadığını 15 Soruda Söylüyoruz!
Narsist Olup Olmadığını 15 Soruda Söylüyoruz!
Kendi isteklerini yaptıran olmayınca da bozulan ve hayatını sadece kendi varmış gibi sürdüren bazı insanları narsist olarak adlandırabilriz. Hepimizin çevresinde kendine hayran olan insanlar vardır. Tehlikeli boyutta olmadıkça bu hayranlık devam edebilir. Peki sen kendine hayran mısın? 15 soruda narsist olup olmadığını söylüyoruz!
Testi çöz ve öğren!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenmek istiyoruz!
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2. Yaşını da!
3. Bir konuyla ilgili yanlış bilgi veren birine herkesin içinde onun yanlış olduğunu söyler misin?
4. Bankamatik sırası ya da otobüs sırası bekler misin?
5. Arkadaşlarının dertlerini dinlerken sıkılır mısın yoksa dikkatlice dinler misin?
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6. Her zaman güzel sözler duymak senin için ne ifade ediyor?
7. Peki utandığında yüzün kızarır mı?
8. Suçu hep başkasına atan bir çocuk muydun?
9. Ömrünün sonuna kadar hangi mevsimi yaşamak isterdin?
10. İlişkilerinde kuşkucu bir insan mısın?
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11. "Sen yapamazsın!" diyen insanlara buradan ne söylemek istersin?
12. En yakın arkadaşınla aynı kişiden hoşlandınız. Sonrasında ne olur sence?
13. Peki sence çevren önemli bir konuda senin fikirlerine başvurur mu?
14. Sevgilinle hikayeniz bir film olsa türü ne olurdu?
15. Son olarak, patron olsan küçük hatalarında bile personeli hemen harcar mısın?
Narsistlik senin adın!
Alakan yok!
Bazen öylesin bazen böyle!
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