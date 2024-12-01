Narkozluyken Saçmalamasın Diye Arkadaşının Başında Bekleyenden Dev Sigaraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Narkozluyken Saçmalamasın Diye Arkadaşının Başında Bekleyenden Dev Sigaraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Gündemin tüm hafta sakin olması goygoyculara yine engel olmadı. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te yine her şey mizah malzemesine dönüştü. Biz de her günü olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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2. Hassas kalpler için cehennem...
3. Bize yetecek olan sigara molası.
4. 👇
5. Ekonomik dengesizliklerin en güzel özeti.
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6. 27'liler Klübü 🙌
7. Ablalık, abilik sınavdır.
8. Bu bile daha isim gibi.
9. Öğrenir öğrenir.
10. 👇
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11. Gerçek dost dediğin;
13. Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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