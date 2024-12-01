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Narkozluyken Saçmalamasın Diye Arkadaşının Başında Bekleyenden Dev Sigaraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Narkozluyken Saçmalamasın Diye Arkadaşının Başında Bekleyenden Dev Sigaraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.12.2024 - 17:51

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Gündemin tüm hafta sakin olması goygoyculara yine engel olmadı. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te yine her şey mizah malzemesine dönüştü. Biz de her günü olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş. 

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazırsan başlayalım 🙌

2. Hassas kalpler için cehennem...

2. Hassas kalpler için cehennem...
twitter.com

3. Bize yetecek olan sigara molası.

3. Bize yetecek olan sigara molası.
twitter.com

4. 👇

4. 👇
twitter.com

5. Ekonomik dengesizliklerin en güzel özeti.

5. Ekonomik dengesizliklerin en güzel özeti.
twitter.com
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6. 27'liler Klübü 🙌

6. 27'liler Klübü 🙌
twitter.com

7. Ablalık, abilik sınavdır.

7. Ablalık, abilik sınavdır.
twitter.com

8. Bu bile daha isim gibi.

8. Bu bile daha isim gibi.
twitter.com

9. Öğrenir öğrenir.

9. Öğrenir öğrenir.
twitter.com

10. 👇

10. 👇
twitter.com
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11. Gerçek dost dediğin;

11. Gerçek dost dediğin;
twitter.com

12. Kendi dertlerimiz yetmeyince dışardan dert devşirilen o dönem;. Reglken ağladığınız en garip şey neydi?

13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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