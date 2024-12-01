Narkozluyken Saçmalamasın Diye Arkadaşının Başında Bekleyenden Dev Sigaraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Gündemin tüm hafta sakin olması goygoyculara yine engel olmadı. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te yine her şey mizah malzemesine dönüştü. Biz de her günü olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀