Narin'i Ölümünden Sonra Saklayan İtirafçının Anlattıkları, Cüneyt Özdemir'e Hizbullah'ı Hatırlattı

Narin'in katledilişinin ardından bulunması ve bu süreçte Narin'i saklayan itirafçının soğukkanlılıkla tüm süreci anlatması tüm Türkiye'yi çıldırttı. Narin'in dere yatağına saklayıp akşam namazını kılan, çayını içen, en sonunda da arama çalışmalarına katılacak kadar soğukkanlı davranan itirafçıyla ilgili Cüneyt Özdemir de yorum yaptı.