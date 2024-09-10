Narin'i Ölümünden Sonra Saklayan İtirafçının Anlattıkları, Cüneyt Özdemir'e Hizbullah'ı Hatırlattı
Narin'i Ölümünden Sonra Saklayan İtirafçının Anlattıkları, Cüneyt Özdemir'e Hizbullah'ı Hatırlattı
Narin'in katledilişinin ardından bulunması ve bu süreçte Narin'i saklayan itirafçının soğukkanlılıkla tüm süreci anlatması tüm Türkiye'yi çıldırttı. Narin'in dere yatağına saklayıp akşam namazını kılan, çayını içen, en sonunda da arama çalışmalarına katılacak kadar soğukkanlı davranan itirafçıyla ilgili Cüneyt Özdemir de yorum yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
200 bin TL karşılığında muhtarın tek bir lafıyla ölmüş bir çocuğu gömebilecek kadar soğukkanlı olan itirafçının geçmişi ve bağlantıları merak edilirken, her şartta bu kadar rahat olması insanları şaşırtıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin'in cansız bedenini saklarken birbirlerine soru bile sormayan canilerin ifadelerindeki soğukkanlılık Cüneyt Özdemir'e de "pes" dedirtti.
Özdemir, "Küçük bir kızı torba içinde bir yere gömmüş, saklamış bunda sorun görmüyor ama eve gelir gelmez akşam namazı kaçmasın diye namazını kılıyor" diyerek tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Özdemir, itirafçının rahatlığını ve hayatına rutin bir şekilde devam etmesini Hizbullahçılara benzetti:
"Bir Haneke filminde olmaz bunlar. Demirkubuz filminde Nuri Bilge filminde olmaz. Hayatın akışına ters bu derler" diyen Özdemir, en şaşırdığım kısım bu olağanlık dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın