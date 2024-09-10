Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Narin'i Ölümünden Sonra Saklayan İtirafçının Anlattıkları, Cüneyt Özdemir'e Hizbullah'ı Hatırlattı

Narin'i Ölümünden Sonra Saklayan İtirafçının Anlattıkları, Cüneyt Özdemir'e Hizbullah'ı Hatırlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
10.09.2024 - 15:04

Narin'in katledilişinin ardından bulunması ve bu süreçte Narin'i saklayan itirafçının soğukkanlılıkla tüm süreci anlatması tüm Türkiye'yi çıldırttı. Narin'in dere yatağına saklayıp akşam namazını kılan, çayını içen, en sonunda da arama çalışmalarına katılacak kadar soğukkanlı davranan itirafçıyla ilgili Cüneyt Özdemir de yorum yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

200 bin TL karşılığında muhtarın tek bir lafıyla ölmüş bir çocuğu gömebilecek kadar soğukkanlı olan itirafçının geçmişi ve bağlantıları merak edilirken, her şartta bu kadar rahat olması insanları şaşırtıyor.

200 bin TL karşılığında muhtarın tek bir lafıyla ölmüş bir çocuğu gömebilecek kadar soğukkanlı olan itirafçının geçmişi ve bağlantıları merak edilirken, her şartta bu kadar rahat olması insanları şaşırtıyor.

Narin'in cansız bedenini saklarken birbirlerine soru bile sormayan canilerin ifadelerindeki soğukkanlılık Cüneyt Özdemir'e de "pes" dedirtti.

Narin'in cansız bedenini saklarken birbirlerine soru bile sormayan canilerin ifadelerindeki soğukkanlılık Cüneyt Özdemir'e de "pes" dedirtti.

Özdemir, "Küçük bir kızı torba içinde bir yere gömmüş, saklamış bunda sorun görmüyor ama eve gelir gelmez akşam namazı kaçmasın diye namazını kılıyor" diyerek tepki gösterdi.

Özdemir, "Küçük bir kızı torba içinde bir yere gömmüş, saklamış bunda sorun görmüyor ama eve gelir gelmez akşam namazı kaçmasın diye namazını kılıyor" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Özdemir, itirafçının rahatlığını ve hayatına rutin bir şekilde devam etmesini Hizbullahçılara benzetti:

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Özdemir, itirafçının rahatlığını ve hayatına rutin bir şekilde devam etmesini Hizbullahçılara benzetti:

'Narin cinayetindeki itirafçının anlattıklarının benzerlerini en son Hizbullah operasyonu sonrasında çıkan ifadelerde görmüştüm. İnsanları kaçırıp, öldürüp sonra hiçbir şey olmamış gibi gündelik hayatlarına devam ediyorlardı. Şaşırmıştım!'

"Bir Haneke filminde olmaz bunlar. Demirkubuz filminde Nuri Bilge filminde olmaz. Hayatın akışına ters bu derler" diyen Özdemir, en şaşırdığım kısım bu olağanlık dedi.

"Bir Haneke filminde olmaz bunlar. Demirkubuz filminde Nuri Bilge filminde olmaz. Hayatın akışına ters bu derler" diyen Özdemir, en şaşırdığım kısım bu olağanlık dedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın