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Narin Güran Cinayetinde Yeni İddialar Yeni Detaylar: 'Eczaneden Ertesi Gün Hapı Aldılar' İddiası!

Narin Güran Cinayetinde Yeni İddialar Yeni Detaylar: 'Eczaneden Ertesi Gün Hapı Aldılar' İddiası!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.09.2024 - 13:22

21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül’e bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında sis perdesi aralanmadı. Soruşturma ile ilgili de her gün yeni iddialar gündeme gelirken bu kez de yengesi Hediye Güran’ın eczaneden ertesi gün hapı olarak bilinen gebelik önleyici ilaç aldığı ortaya çıktı.

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Diyarbakır’da 21 Ağustos’a kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül günü dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili katilin kim olduğu halen gizemini koruyor. Soruşturma devam ederken her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor, yeni iddialar gündeme geliyor.

Diyarbakır’da 21 Ağustos’a kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül günü dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili katilin kim olduğu halen gizemini koruyor. Soruşturma devam ederken her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor, yeni iddialar gündeme geliyor.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; 4 günlük gözaltı süresi dolmasına rağmen 5’inci gün adliyeye sevk edilen yengesi Hediye Güran’ın (39), muhtar amca Salim Güran ile aralarındaki gönül ilişkisi iddiaları da güçlendi.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; 4 günlük gözaltı süresi dolmasına rağmen 5’inci gün adliyeye sevk edilen yengesi Hediye Güran’ın (39), muhtar amca Salim Güran ile aralarındaki gönül ilişkisi iddiaları da güçlendi.

Hediye Güran’ın, Narin’in annesi olan eltisi Yüksel Güran ile birlikte ilaç aldıkları eczaneye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hediye Güran’ın, Narin’in annesi olan eltisi Yüksel Güran ile birlikte ilaç aldıkları eczaneye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İlaç aldıkları güne dair eczanedeki geriye dönük barkot okuyan cihaz üzerinde yapılan incelemede, Hediye Güran’ın ertesi gün hapı olarak bilinen gebelik önleyici ilaç aldığı, Yüksel Güran’ın da farklı ilaçlar aldıkları belirlendi. Dikkat çeken ayrıntı ise Hediye’nin eşi Fuat Güran’ın 1,5 ay evde olmadığı tarihte gebelik önleyici ilacı aldığı belirlendi.

İlaç aldıkları güne dair eczanedeki geriye dönük barkot okuyan cihaz üzerinde yapılan incelemede, Hediye Güran’ın ertesi gün hapı olarak bilinen gebelik önleyici ilaç aldığı, Yüksel Güran’ın da farklı ilaçlar aldıkları belirlendi. Dikkat çeken ayrıntı ise Hediye’nin eşi Fuat Güran’ın 1,5 ay evde olmadığı tarihte gebelik önleyici ilacı aldığı belirlendi.

Hediye Güran ifadesinde, kayınbiraderi olan Salim ile ilişkisini şiddetle reddetmiş, “Yok böyle bir şey” demişti. Narin kaybolduktan 3 gün sonra telefonunu değiştiren Hediye’nin eski telefonunun imajını alan jandarma siber suçlar bürosunda yaptığı incelemede, Salim ile geriye dönük birden fazla cevapsız çağrı ve aramalar olduğu belirlenmişti.

Hediye Güran ifadesinde, kayınbiraderi olan Salim ile ilişkisini şiddetle reddetmiş, “Yok böyle bir şey” demişti. Narin kaybolduktan 3 gün sonra telefonunu değiştiren Hediye’nin eski telefonunun imajını alan jandarma siber suçlar bürosunda yaptığı incelemede, Salim ile geriye dönük birden fazla cevapsız çağrı ve aramalar olduğu belirlenmişti.
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Gizli tanık iddiası!

Gizli tanık iddiası!

Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde aile içinden bir gizli tanığın Narin’in kim veya kimler tarafından, neden ve niçin öldürüldüğüne dair itiraflarda bulunabileceği öğrenildi.

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