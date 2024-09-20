Narin Güran Cinayetinde Yeni İddialar Yeni Detaylar: 'Eczaneden Ertesi Gün Hapı Aldılar' İddiası!

21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül’e bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında sis perdesi aralanmadı. Soruşturma ile ilgili de her gün yeni iddialar gündeme gelirken bu kez de yengesi Hediye Güran’ın eczaneden ertesi gün hapı olarak bilinen gebelik önleyici ilaç aldığı ortaya çıktı.