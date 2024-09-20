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Narin Güran Cinayetinden Tutuklanan Amca Salim Güran’ın Tutukluluğuna İtiraz Eden Avukat: “Baş Şüpheli Nevzat”

Narin Güran Cinayetinden Tutuklanan Amca Salim Güran’ın Tutukluluğuna İtiraz Eden Avukat: “Baş Şüpheli Nevzat”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.09.2024 - 09:03

21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve babası hariç neredeyse tüm ailesi şüpheli şekilde tutuklanan Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler ortaya çıktı. 

Narin Güran cinayetinden tutuklanan amcası Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, tutukluluğa itiraz etti. Ana failin Nevzat olduğunu iddia eden Akdağ, ‘Nevzat hariç tutuklanan tüm sanıklarla ilgili dosya, kovuşturma aşamasında tamamen çökecektir’ dedi.

İşte Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberinin detayları… 

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/sa...
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Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’ın otopsi raporu da tamamlandı.

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’ın otopsi raporu da tamamlandı.

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Adli Tıp raporu sonrasında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Diyarbakır, Bağlar, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, dün müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Adli Tıp raporu sonrasında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Diyarbakır, Bağlar, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, dün müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

İstanbul Adli Tıp’ın ön otopsi raporunda Narin’in boğularak öldürüldüğü ve ağzından çıkan sıvının amca Salim Güran’ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştığı iddialarını Milliyet’e değerlendiren Akdağ, bu iddiayı gösteren böyle bir raporun olmadığını öne sürdü.

İstanbul Adli Tıp’ın ön otopsi raporunda Narin’in boğularak öldürüldüğü ve ağzından çıkan sıvının amca Salim Güran’ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştığı iddialarını Milliyet’e değerlendiren Akdağ, bu iddiayı gösteren böyle bir raporun olmadığını öne sürdü.
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Avukat Onur Akdağ dilekçesinde delillere de itiraz ederek, şu ifadeleri kullandı:

Avukat Onur Akdağ dilekçesinde delillere de itiraz ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkille yaptığımız görüşmede, Nevzat’ın olay günü kendisini su kesintisi bahanesi ile aramasının Nevzat’ın başlı başına bir planı olduğu ve o gün kendisi ile temas ederek kendisinde bir “iz bırakma” amacı güttüğünü düşünmektedir. Müvekkilin aracında bulunduğu söylenen DNA örneği iddia edildiği gibi kan, kusmuk, idrar, tükürük kalıntısı mıdır değil midir? Bunun mahiyeti tespit edilememiştir. Çok küçük bir sürüntüden ibaret olan DNA kalıntısının Narin’in araca bizzat binmesi ile mi, Narin ile ilintili bir yakının üzerinde o DNA’ları taşıması sureti ile mi oraya geldiği belli değildir. Neden diğer çocukların DNA profilleri aracından çıkmadı da sadece Narin’in DNA profili aracından çıktı’ şeklinde sorulması köyde diğer herkesin DNA örnekleri ve özellikle Salim’in çocuklarının DNA örnekleri alınmış mı sorusunu akla getirmektedir. Kollukta, savcılıktaki ilk ifadesi ile ek ifadesi ve sorgusu esnasında bu çelişkili açıklamalar ile Nevzat şu aşamada başlı başına cinayetin ana faili durumundadır. Nevzat’ın müvekkili hedef gösteren ifadesini bütün suçunu müvekkil Salim Güran’ın üzerine bırakmaya çalışması olarak değerlendiriyoruz.”

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