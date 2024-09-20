Narin Güran Cinayetinden Tutuklanan Amca Salim Güran’ın Tutukluluğuna İtiraz Eden Avukat: “Baş Şüpheli Nevzat”

“Müvekkille yaptığımız görüşmede, Nevzat’ın olay günü kendisini su kesintisi bahanesi ile aramasının Nevzat’ın başlı başına bir planı olduğu ve o gün kendisi ile temas ederek kendisinde bir “iz bırakma” amacı güttüğünü düşünmektedir. Müvekkilin aracında bulunduğu söylenen DNA örneği iddia edildiği gibi kan, kusmuk, idrar, tükürük kalıntısı mıdır değil midir? Bunun mahiyeti tespit edilememiştir. Çok küçük bir sürüntüden ibaret olan DNA kalıntısının Narin’in araca bizzat binmesi ile mi, Narin ile ilintili bir yakının üzerinde o DNA’ları taşıması sureti ile mi oraya geldiği belli değildir. Neden diğer çocukların DNA profilleri aracından çıkmadı da sadece Narin’in DNA profili aracından çıktı’ şeklinde sorulması köyde diğer herkesin DNA örnekleri ve özellikle Salim’in çocuklarının DNA örnekleri alınmış mı sorusunu akla getirmektedir. Kollukta, savcılıktaki ilk ifadesi ile ek ifadesi ve sorgusu esnasında bu çelişkili açıklamalar ile Nevzat şu aşamada başlı başına cinayetin ana faili durumundadır. Nevzat’ın müvekkili hedef gösteren ifadesini bütün suçunu müvekkil Salim Güran’ın üzerine bırakmaya çalışması olarak değerlendiriyoruz.”