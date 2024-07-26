Müstehcen Fotoğraf Gönderdiği Sanılan Kullanıcı WhatsApp'tan Nasıl Banlandığını Anlattı
Müstehcen Fotoğraf Gönderdiği Sanılan Kullanıcı WhatsApp'tan Nasıl Banlandığını Anlattı
WhatsApp, ülkemizde en çok kullanılan uygulamaların başında geliyor. Uygulamada yer alan 'uçtan uca şifreleme' özelliği ise gerçek gönderen ve alıcılar dışında verilerin okunmasını önlüyor. Bir kullanıcı, arkadaşına gönderdiği bir fotoğraf yüzünden WhatsApp'tan nasıl banlandığını anlattı.
WhatsApp, müstehcen olmayan bir fotoğrafı, müstehcen olarak algıladı!
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Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yaklaşık 52 milyon aktif kullanıcıyla Türkiye'de en çok tercih edilen uygulamaların başında geliyor.
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Uçtan uca şifreleme sayesinde, gerçek gönderen ve alıcı dışında verilerin görülmesi engelleniyor.
Kullanıcı, "Bu numara artık WhatsApp'ı kullanamaz" uyarısı aldı. Sebebi ise müstehcen fotoğraf gönderdiğinin düşünülmesiydi!
WhatsApp, kendisinde kayıtlı olmayan bir numaraya 'müstehcen' fotoğraf gönderdiği gerekçesiyle, kullanıcının WhatsApp kullanımını yasakladı.
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