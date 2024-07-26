Müstehcen Fotoğraf Gönderdiği Sanılan Kullanıcı WhatsApp'tan Nasıl Banlandığını Anlattı

WhatsApp, ülkemizde en çok kullanılan uygulamaların başında geliyor. Uygulamada yer alan 'uçtan uca şifreleme' özelliği ise gerçek gönderen ve alıcılar dışında verilerin okunmasını önlüyor. Bir kullanıcı, arkadaşına gönderdiği bir fotoğraf yüzünden WhatsApp'tan nasıl banlandığını anlattı.

WhatsApp, müstehcen olmayan bir fotoğrafı, müstehcen olarak algıladı!