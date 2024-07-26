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Müstehcen Fotoğraf Gönderdiği Sanılan Kullanıcı WhatsApp'tan Nasıl Banlandığını Anlattı

Müstehcen Fotoğraf Gönderdiği Sanılan Kullanıcı WhatsApp'tan Nasıl Banlandığını Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.07.2024 - 00:49

WhatsApp, ülkemizde en çok kullanılan uygulamaların başında geliyor. Uygulamada yer alan 'uçtan uca şifreleme' özelliği ise gerçek gönderen ve alıcılar dışında verilerin okunmasını önlüyor. Bir kullanıcı, arkadaşına gönderdiği bir fotoğraf yüzünden WhatsApp'tan nasıl banlandığını anlattı.

WhatsApp, müstehcen olmayan bir fotoğrafı, müstehcen olarak algıladı!

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Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yaklaşık 52 milyon aktif kullanıcıyla Türkiye'de en çok tercih edilen uygulamaların başında geliyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yaklaşık 52 milyon aktif kullanıcıyla Türkiye'de en çok tercih edilen uygulamaların başında geliyor.

Son yıllarda kişisel güvenlik hususunda, WhatsApp da yeni özellikler sunmaya başladı. Kullanıcılar, kaydetmedikleri numaraların isimlerini görmeye, mesajlarını uçtan uca şifreli bir şekilde korumaya alabilmeye başladı.

Uçtan uca şifreleme sayesinde, gerçek gönderen ve alıcı dışında verilerin görülmesi engelleniyor.

Uçtan uca şifreleme sayesinde, gerçek gönderen ve alıcı dışında verilerin görülmesi engelleniyor.

Instagram'da 'apcabal' isimli bir kullanıcı, mesaj gönderdiği kişinin numarasının kendisinde kayıtlı olmaması sebebiyle, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme sağlamadığını ve dolayısıyla kendisini uygulamadan banladığını anlattı.

Kullanıcı, "Bu numara artık WhatsApp'ı kullanamaz" uyarısı aldı. Sebebi ise müstehcen fotoğraf gönderdiğinin düşünülmesiydi!

Kullanıcı, "Bu numara artık WhatsApp'ı kullanamaz" uyarısı aldı. Sebebi ise müstehcen fotoğraf gönderdiğinin düşünülmesiydi!

WhatsApp'ın kendisini engellediğini anlatan kullanıcı, bir arkadaşının hamakta fotoğrafını çekip gönderdiğini, fotoğrafta kalçasının ve sırtının gözüktüğünü söyledi.

WhatsApp, kendisinde kayıtlı olmayan bir numaraya 'müstehcen' fotoğraf gönderdiği gerekçesiyle, kullanıcının WhatsApp kullanımını yasakladı.

WhatsApp, kendisinde kayıtlı olmayan bir numaraya 'müstehcen' fotoğraf gönderdiği gerekçesiyle, kullanıcının WhatsApp kullanımını yasakladı.

WhatsApp'tan bu konuya dair yapılan bilgilendirmede 'Hesap hareketlerinin Hizmet Koşullarımızı ihlal ettiğini düşündüğümüz durumlarda ilgili hesapları yasaklarız' ifadelerine yer veriliyor.

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