Dünyayı Çocuklar Yönetsin: Bir Baba 7 Yaşındaki Kızının ChatGPT ile Sohbetini Paylaştı

Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte pek çok yeni uygulama da hayatımıza girdi. Artık yapay bir zekayla sohbet edebilir, ondan sizin dertlerinizi çözmesini isteyebilirsiniz.

Peki 7 yaşındaki bir çocuk, ChatGPT ile ne konuşur?

Kaynak: Muhammed Hilmi Koca