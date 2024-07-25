Dünyayı Çocuklar Yönetsin: Bir Baba 7 Yaşındaki Kızının ChatGPT ile Sohbetini Paylaştı
Dünyayı Çocuklar Yönetsin: Bir Baba 7 Yaşındaki Kızının ChatGPT ile Sohbetini Paylaştı
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Çağımız artık bilgi, hız ve yapay zeka çağı.
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Yapay zeka çılgınlığı farklı boyutlara ulaşırken, bu teknolojinin kullanımı da genç yaşlara kadar düşüyor.
Muhammed Hilmi Koca isimli bir sosyal medya kullanıcısı da, 7 yaşındaki kızının ChatGPT ile olan konuşmalarını paylaştı.
Ortaya ise harika anlar çıktı!
"Hani her şeyi biliyordun, beni kandırmışsın!"
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"İstersen sana piyano çalıyım mı?"
Dünyayı çocuklar yönetsin!
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