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Dünyayı Çocuklar Yönetsin: Bir Baba 7 Yaşındaki Kızının ChatGPT ile Sohbetini Paylaştı

Dünyayı Çocuklar Yönetsin: Bir Baba 7 Yaşındaki Kızının ChatGPT ile Sohbetini Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.07.2024 - 11:08

Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte pek çok yeni uygulama da hayatımıza girdi. Artık yapay bir zekayla sohbet edebilir, ondan sizin dertlerinizi çözmesini isteyebilirsiniz.

Peki 7 yaşındaki bir çocuk, ChatGPT ile ne konuşur?

Kaynak: Muhammed Hilmi Koca

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Çağımız artık bilgi, hız ve yapay zeka çağı.

Çağımız artık bilgi, hız ve yapay zeka çağı.

Özellikle son yıllarda, yapay zeka teknolojisinde büyük gelişmeler yaşandı. Henüz bir sene öncesinde yapamadığımız birçok şeyi, bugün yapabiliyoruz. Yapay zekaya metinler yazdırabiliyor, en zor soruların çözümlerini görebiliyor, hatta tarif ettiğimiz bir şekilde video oluşturmasını bile sağlayabiliyoruz.

Yapay zeka çılgınlığı farklı boyutlara ulaşırken, bu teknolojinin kullanımı da genç yaşlara kadar düşüyor.

Yapay zeka çılgınlığı farklı boyutlara ulaşırken, bu teknolojinin kullanımı da genç yaşlara kadar düşüyor.

Teknolojiyle iç içe büyümüş çocuklar, yapay zekaya da oldukça meraklı. Ellerinde resmen yepyeni bir oyuncak var.

Muhammed Hilmi Koca isimli bir sosyal medya kullanıcısı da, 7 yaşındaki kızının ChatGPT ile olan konuşmalarını paylaştı.

Muhammed Hilmi Koca isimli bir sosyal medya kullanıcısı da, 7 yaşındaki kızının ChatGPT ile olan konuşmalarını paylaştı.
twitter.com

Ortaya ise harika anlar çıktı!

Ortaya ise harika anlar çıktı!

"Hani her şeyi biliyordun, beni kandırmışsın!"

"Hani her şeyi biliyordun, beni kandırmışsın!"
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"İstersen sana piyano çalıyım mı?"

"İstersen sana piyano çalıyım mı?"

Dünyayı çocuklar yönetsin!

Dünyayı çocuklar yönetsin!
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