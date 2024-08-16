Murat Kurum'dan Korkutan Deprem Uyarısı: 600 Bin Konut İlk Dakikalarda Yıkılabilir
Murat Kurum'dan Korkutan Deprem Uyarısı: 600 Bin Konut İlk Dakikalarda Yıkılabilir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyük İstanbul Depremi ile ilgili öngörü ve yapılan araştırmaları paylaştı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde yaptığı açıklamalarda, bakanlık olarak yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına dair bilgi verdi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, riskli binalarla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 2,5 milyon insanımız çok ciddi risk altında. İstanbul'daki bir deprem sadece şehrimizi değil, tüm Marmara Bölgesi'ni ve hatta tüm Türkiye'yi etkileyecektir" şeklinde konuştu.
1.5 milyon evin riskli göründüğünü anlatan Kurum, "Bugün, İstanbul'un 39 ilçesinde yaptığımız risk analizlerinin sonuçlarına göre, şehirdeki toplam ev sayısının beşte biri, yani yaklaşık 1,5 milyon evin sağlıksız durumda olduğunu belirledik. Olası bir depremde, ilk dakikalarda 600 bin konutun yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tespit ettik." dedi.
Dönüşüm planıyla da ilgili konuşan Murat Kurum, "2012'den bu yana, bakanlık ve özel sektör iş birliğiyle toplamda 903 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda ise 181 bin bağımsız bölümün dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.
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