Murat Ağırel Kimdir, Kaç Yaşında? Gazeteci Murat Ağırel Neden Gözaltına Alındı?

Türkiye gündemine dair yorumları ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken gazeteci Murat Ağırel, gözaltına alındı. Sık sık katıldığı televizyon programları ve köşe yazıları ile gündeme gelen Ağırel'in gazetecilik kariyeri ve kim olduğu ise araştırılmaya başlandı. Peki, Murat Ağırel kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Murat Ağırel neden gözaltına alındı?

İşte, detaylar...