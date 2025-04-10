onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Murat Ağırel Kimdir, Kaç Yaşında? Gazeteci Murat Ağırel Neden Gözaltına Alındı?

Murat Ağırel Kimdir, Kaç Yaşında? Gazeteci Murat Ağırel Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.04.2025 - 20:02

Türkiye gündemine dair yorumları ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken gazeteci Murat Ağırel, gözaltına alındı. Sık sık katıldığı televizyon programları ve köşe yazıları ile gündeme gelen Ağırel'in gazetecilik kariyeri ve kim olduğu ise araştırılmaya başlandı. Peki, Murat Ağırel kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Murat Ağırel neden gözaltına alındı? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat Ağırel Kimdir?

Murat Ağırel Kimdir?

Murat Ağırel, 23 Eylül 1980'de Adana'ya bağlı Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına burada başlayan Ağırel, daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu.

Murat Ağırel Evli mi? Eşi Kim? 

Gazeteci Murat Ağırel, Dilek Ağırel ile dünyaevine girdi. Ağırel çiftinin bir kızı bir de oğlu var.

Murat Ağırel'in Gazetecilik Kariyeri

Murat Ağırel'in Gazetecilik Kariyeri

Gazetecilik kariyerine Yeniçağ Gazetesi'nde başlayan Murat Ağırel, Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. Sık sık televizyon programlarında yorumcu olarak yerini alan Ağırel, Halk TV ekranların seyirci karşısına çıkıyor. 

Siyaset gündemine dair yazıları ve yorumlarıyla adından söz ettiren Murat Ağırel, 2018 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. Ayrıca, 2006 yılında 'Biz kaç kişiyiz?' adlı sivil toplum platformunu ve 'Memleket Sevdalıları Derneği'ni kurdu. Ünlü gazeteci bir dönem İstanbul İl Başkanı görevinde de bulundu. 

Ağırel, 2008 yılında ise Ergenekon davası sürecinde gözaltına alındı. 2019 yılında yeniden yargılama sürecinde beraat etti. 

Murat Ağırel'in Kitapları 

  • Şaki - 2019

  • Sarmal - 2020

  • Parsel Parsel - 2021

  • Vurgun - Parsel Parsel 2 - 2021

  • YağmaSayıştay Belgeleri - 2023

  • Havala - 2024

  • Kirli Çark - 2025

Murat Ağırel Neden Gözaltına Alındı?

Murat Ağırel Neden Gözaltına Alındı?

Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan, 10 Nisan 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın