Muharrem İnce Yeniden CHP’ye Dönebilir: Özgür Özel Muharrem İnce’yi Geri Çağırdı

Ziyaret sonrası ikili basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklama yaparken Özgür Özel büyük bombayı patlattı. Özel, görüşmede Muharrem İnce ve ekibini CHP’ye katılmaya davet ettiğini söyledi.

Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 'Ben milletvekili olarak geldiğim ilk günden itibaren Muharrem İnce ile her zaman birbirine saygılı bir ilişki içinde oldum. Bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrı o siyasi partinin kurumsal partinin kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasındaki 1-2 cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak' ifadesini kullandı.

Muharrem İnce: 'Bu zor günlerde iktidarın CHP üzerine salladığı bir yargı sopası var. Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil ortak hayallerimizi düşünmek zorundayız. Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımın görüşlerini dinleyip Sayın Genel Başkan'ı ziyaret edeceğim'