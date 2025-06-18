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Muharrem İnce Yeniden CHP’ye Dönebilir: Özgür Özel Muharrem İnce’yi Geri Çağırdı

Muharrem İnce Yeniden CHP’ye Dönebilir: Özgür Özel Muharrem İnce’yi Geri Çağırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2025 - 12:19 Son Güncelleme: 18.06.2025 - 12:39

Memleket Partisi ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce ve Memleket Partisi’ndekileri CHP’ye katılmaya davet ettiğini açıkladı.

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İşte Özgür Özel'in basın toplantısında yaptığı açıklama:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi ve genel başkanı Muharrem İnce’yi Ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi ve genel başkanı Muharrem İnce’yi Ziyaret etti.

Ziyaret sonrası ikili basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklama yaparken Özgür Özel büyük bombayı patlattı. Özel, görüşmede Muharrem İnce ve ekibini CHP’ye katılmaya davet ettiğini söyledi. 

Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 'Ben milletvekili olarak geldiğim ilk günden itibaren Muharrem İnce ile her zaman birbirine saygılı bir ilişki içinde oldum. Bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrı o siyasi partinin kurumsal partinin kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasındaki 1-2 cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak' ifadesini kullandı.

Muharrem İnce: 'Bu zor günlerde iktidarın CHP üzerine salladığı bir yargı sopası var. Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil ortak hayallerimizi düşünmek zorundayız. Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımın görüşlerini dinleyip Sayın Genel Başkan'ı ziyaret edeceğim'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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