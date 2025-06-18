Muharrem İnce Yeniden CHP’ye Dönebilir: Özgür Özel Muharrem İnce’yi Geri Çağırdı
Memleket Partisi ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce ve Memleket Partisi’ndekileri CHP’ye katılmaya davet ettiğini açıkladı.
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İşte Özgür Özel'in basın toplantısında yaptığı açıklama:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi ve genel başkanı Muharrem İnce’yi Ziyaret etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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