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Muhafazakar Anlamda İlk 'Brangelina' Denemesinden Oppenheimer Sorusuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Muhafazakar Anlamda İlk 'Brangelina' Denemesinden Oppenheimer Sorusuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 18:36

Bakalım haftanın son gününde kimlerin tweetine gülmüş, haftanın yorgunluğunu kimlerin tweetleriyle atmışız. 

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım!

1. Başlayalım!
twitter.com

2. 👇

2. 👇
twitter.com

3. Pembe giyinip Barbie filmine gidenler peki 💅

3. Pembe giyinip Barbie filmine gidenler peki 💅
twitter.com

4. Üniversite sınavının üzerine pek hoş bir uyarı olmamış.

4. Üniversite sınavının üzerine pek hoş bir uyarı olmamış.
twitter.com

5. Emek budur;

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6. Bu olayın verdiği his...

6. Bu olayın verdiği his...
twitter.com

7. Biz hangi yıldayız?

7. Biz hangi yıldayız?
twitter.com

8. Beklemeyi ve bekletmeyi normalleştirmeyeceğiz!

8. Beklemeyi ve bekletmeyi normalleştirmeyeceğiz!
twitter.com

9. Öyle demeyelim yine de.

9. Öyle demeyelim yine de.
twitter.com

10. "Sana ne DM'ler geliyordur şimdi"

10. "Sana ne DM'ler geliyordur şimdi"
twitter.com
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11. 👇

11. 👇
twitter.com

12. Ramazanda Nihat Hatipoğlu'na sorarsınız

12. Ramazanda Nihat Hatipoğlu'na sorarsınız
twitter.com

13. Yarın görüşürüz 👋

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