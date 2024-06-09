Muhafazakar Anlamda İlk 'Brangelina' Denemesinden Oppenheimer Sorusuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Muhafazakar Anlamda İlk 'Brangelina' Denemesinden Oppenheimer Sorusuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftanın son gününde kimlerin tweetine gülmüş, haftanın yorgunluğunu kimlerin tweetleriyle atmışız.
İyi eğlenceler 🚀
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1. Başlayalım!
2. 👇
3. Pembe giyinip Barbie filmine gidenler peki 💅
4. Üniversite sınavının üzerine pek hoş bir uyarı olmamış.
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6. Bu olayın verdiği his...
7. Biz hangi yıldayız?
8. Beklemeyi ve bekletmeyi normalleştirmeyeceğiz!
9. Öyle demeyelim yine de.
10. "Sana ne DM'ler geliyordur şimdi"
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11. 👇
12. Ramazanda Nihat Hatipoğlu'na sorarsınız
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