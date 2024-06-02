Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Gerçek Kobra Murat'tan 'Vidaminli' Cezeryeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gerçek Kobra Murat'tan 'Vidaminli' Cezeryeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 18:17

Bakalım haftanın son gününde kimlerin tweetine gülmüş, haftanın yorgunluğunu kimlerin tweetleriyle atmışız. 

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Başlayalım;

2. Girdiği her ortamı neşelendiren o kişi;

2. Girdiği her ortamı neşelendiren o kişi;
twitter.com

3. Ceyda Kasabalı başlattı hep.

3. Ceyda Kasabalı başlattı hep.
twitter.com

4. Bu bilgi nasıl yayıldı ki?

4. Bu bilgi nasıl yayıldı ki?
twitter.com

5. Hepimizin ortak travması günlük hayatımızda işimize yarayabilirmiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. ÖSYM'ye anlat bunu.

6. ÖSYM'ye anlat bunu.
twitter.com

7. 👇

7. 👇
twitter.com

8. Bu akım sayesinde yürüyen ansiklopedi olduk.

8. Bu akım sayesinde yürüyen ansiklopedi olduk.
twitter.com

9. Salça kırmızı çizgimiz midir?

9. Salça kırmızı çizgimiz midir?
twitter.com

10. Sinirlenince bambaşka birine dönüşebiliyoruz, normal.

10. Sinirlenince bambaşka birine dönüşebiliyoruz, normal.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Önce bir boşluk oldu kalp gidince ama şimdi iyi"

11. "Önce bir boşluk oldu kalp gidince ama şimdi iyi"
twitter.com

12. Mantıklı.

12. Mantıklı.
twitter.com

13. 1 yeni bilgi ℹ️

13. 1 yeni bilgi ℹ️
twitter.com

14. Yarın görüşürüz 👋

14. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın