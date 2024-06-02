Gerçek Kobra Murat'tan 'Vidaminli' Cezeryeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Gerçek Kobra Murat'tan 'Vidaminli' Cezeryeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftanın son gününde kimlerin tweetine gülmüş, haftanın yorgunluğunu kimlerin tweetleriyle atmışız.
İyi eğlenceler 🚀
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2. Girdiği her ortamı neşelendiren o kişi;
3. Ceyda Kasabalı başlattı hep.
4. Bu bilgi nasıl yayıldı ki?
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6. ÖSYM'ye anlat bunu.
7. 👇
8. Bu akım sayesinde yürüyen ansiklopedi olduk.
9. Salça kırmızı çizgimiz midir?
10. Sinirlenince bambaşka birine dönüşebiliyoruz, normal.
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11. "Önce bir boşluk oldu kalp gidince ama şimdi iyi"
12. Mantıklı.
13. 1 yeni bilgi ℹ️
14. Yarın görüşürüz 👋
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