Muazzez Ersoy'un Eski Eşi İsmet Özhan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Muazzez Ersoy'un Eski Eşi İsmet Özhan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Bir dönemin aranan ismi olan oyuncu ve manken İsmet Özhan Türker İnanoğlu'nun cenazesinde yıllar sonra ortaya çıktı.
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Dizi ve sinema oyuncusu İsmet Özhan'ı aranızda hatırlayanlar vardır. Bir dönemin aranan yüzüydü. Sadece oyuncu değil, mankenlik de yapmıştı.
Bazılarımız onu Muazzez Ersoy'un eski eşi olarak da bilir. Uzun zamandır ortalıklarda görünmüyordu.
Yıllar sonra ise 66 yaşındaki İsmet Özhan, Türker İnanoğlu'nun cenazesinde ortaya çıktı.
Uzun ve beyaz saç/sakalıyla tanımakta güçlük çekilen ünlü isim Türker İnanoğlu için "Benim sinemaya girmemin tek sebebi Türker Abi'ydi 1986 senesinde... Sinemanın babasıydı. Herkese dokunmuştu. Güzel insandı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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