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MSB’den Suriye’deki Olaylar Hakkında Açıklama: “Kesinlikle İzin Vermeyeceğiz”

MSB’den Suriye’deki Olaylar Hakkında Açıklama: “Kesinlikle İzin Vermeyeceğiz”

Milli Savunma Bakanlığı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 12:28

Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması sonrasında başlayan olaylar Suriye’ye sıçramış ve Türkiye’nin desteklediği grupların kontrolünde bazı yerlerde Türk vatandaşlarına ve Türk Bayrağı’na zarar verilmeye çalışılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yeni olayların çıkmaması için her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

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Suriye’de, Türk Bayrağı yakılmak istenmiş ve bölgedeki Türk vatandaşlarına fiziki saldırılar düzenlenmişti.

Suriye’de, Türk Bayrağı yakılmak istenmiş ve bölgedeki Türk vatandaşlarına fiziki saldırılar düzenlenmişti.

Suriye’nin kuzeyinde yaşananlar sonrasında MİT’in devreye girdiği operasyon ile Türk Bayrağı’nı yakmak isteyen kişiler yakalanmıştı.

Suriye’nin kuzeyinde yaşananlar sonrasında MİT’in devreye girdiği operasyon ile Türk Bayrağı’nı yakmak isteyen kişiler yakalanmıştı.

MSB, Suriye’de yaşananların dikkatle izlendiğini ve yeni bir provokatif eylem olmaması için her türlü hazırlığın yapıldığını açıkladı.

MSB, Suriye’de yaşananların dikkatle izlendiğini ve yeni bir provokatif eylem olmaması için her türlü hazırlığın yapıldığını açıkladı.

“Suriye’de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir.”

“Suriye’de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir.”

“Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.”

“Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.”
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“O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir.”

“O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir.”

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Monte kristo kontu

Rusların, Türk askerinin orada olmaması gerekiyordu yanlışlık sonucu vuruldular dediği, 34 askerimizin şehit olması kadar canımı acıtmıyor şu görüntüler. Biz... Devamını Gör

Cindirella Man

Ne bekliyordunuz beceriksizliginizi beceriymiş gibi alkışlamamızımı sizde istihbarat diye bir şey yokmu eleştirilince adı oluyor provake

Emel

Halen izin vermeyeceğiz diyorlar. İzin vermişsiniz, yaşanmış, Sabah olup akşam sosyal medyaya düşünce de yaşanmamış olmuyor.

Cindirella Man

Aynen sonra eleştirince adın pravakatör oluyor dünyanın maaşını alıyorlar Bi halta yaradıkları yok eee işi gücü bırakır siyasetle ugraşırlarsa olacağı bu