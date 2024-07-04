MSB’den Suriye’deki Olaylar Hakkında Açıklama: “Kesinlikle İzin Vermeyeceğiz”

Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması sonrasında başlayan olaylar Suriye’ye sıçramış ve Türkiye’nin desteklediği grupların kontrolünde bazı yerlerde Türk vatandaşlarına ve Türk Bayrağı’na zarar verilmeye çalışılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yeni olayların çıkmaması için her türlü tedbirin alındığını açıkladı.