Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi'den Ülkesinin Savunma Bütçesine Dair İlginç İtiraf
Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi'den Ülkesinin Savunma Bütçesine Dair İlginç İtiraf
Moldova Dışişleri Bakanı Mihail Popșoi, ülkenin savunma bütçesinin önemli ölçüde artırıldığını ancak İspanyol futbol kulübü Real Madrid'in bütçesinin Moldova'nın savunma bütçesinden daha büyük olduğunu ifade etti.
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Moskova ve New York merkezli Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna konuşan Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi, son bir yıl içinde Moldova'nın savunma bütçesinin %68 arttığını ancak mevcut bütçenin hala gülünç derecede düşük olduğunu belirtti.
Popşoi, "Zira son 30 yılda askeri ihtiyaçlara GSYİH'nin yüzde 0.3'ü gibi çok küçük miktarlar ayrıldı. Yani neredeyse hiçbir şey ayrılmadı ve şimdiki artış da 'hiçbir şeyden' yapılmış oldu" dedi.
Bakan, futbol dünyasının dev ismi Real Madrid'i örnek göstererek "Onların savunma hattı, bizim ulusal orduya yatırımlarımızdan daha pahalı. Bu nedenle hala yatırım için yer var" ifadelerini kullandı.
Popşoi ayrıca, savunma bütçesinin yeni meydan okumaları dikkate alarak artırılması gerektiğini vurgulayarak, ordunun modernizasyonu için gerekli olan miktarın 250 milyon avro olduğunu ifade etti.
Bakan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada da Moldova'nın şu anda NATO'ya katılmayı düşünmediğini ve bunun halk arasında genel bir destek görmediğini söylemişti.
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