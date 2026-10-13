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Mısır Piramitlerinde Yeni Keşif: Üstelik Yeni Bir Türe Ait!

Mısır Piramitlerinde Yeni Keşif: Üstelik Yeni Bir Türe Ait!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 15:20
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Mısır piramitlerinin gizemleri üzerinde hala çalışmalar sürüyor. Giza piramitleri ve Büyük Sfenks'in yapımında kullanılan kayalardan 100 yıl önce çıkarılan bir timsah kafatasının aslında bilinmeyen bir türe ait olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar 45 milyon yıllık bu timsaha, eski Mısır'ın en güçlü tanrılarından birinin adını verdi. Bu ismin seçilmesinde Sfenks'le ortak bir özellikleri de etkili oldu.

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Tıpkı Sfenks Gibi Burnu Eksik

Tıpkı Sfenks Gibi Burnu Eksik

Giza piramitleri ve Büyük Sfenks, yakındaki Mokattam Formasyonu'ndan çıkarılan kireçtaşından inşa edildi. Bu kayalar yaklaşık 45 milyon yıl önce, Mısır'ın henüz eski Tetis Denizi'nin altında olduğu dönemde oluştu.

1920'lerde aynı kayalarda bulunan fosiller arasında, uzun ve ince burnuyla bilinen gavyal türü bir timsaha ait neredeyse eksiksiz bir kafatası da vardı. Bu fosil 1927'de, bugün Güneydoğu Asya'da yaşayan sahte gavyalın akrabası sanılarak Tomistoma cairense adıyla kayıtlara geçti.

Kafatasının tek eksiği burnunun ucuydu. İsveç Doğa Tarihi Müzesi ve University College London'dan araştırmacılar bu tesadüfü fark edince türe Sfenks'e ilham verdiği düşünülen gökyüzü tanrısı Heru'nun, yani Horus'un adını verdi.

Bilim İnsanları 100 Yıl Boyunca Yanılmış

Bilim İnsanları 100 Yıl Boyunca Yanılmış

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmada ekip, kafatasının iç yapısını BT taramasıyla inceledi. Sonuç, fosilin sanıldığı gibi sahte gavyalın akrabası olmadığını, tamamen farklı bir türe ait olduğunu gösterdi.

Yeni türün adı artık Herugavialis cairensis. Çalışmanın yazarlarından Prof. Philip Mannion, açıklamasında 'Büyük Sfenks'in ünlü eksik burnuyla bu tesadüf nedeniyle yeni timsaha Mısır tanrısı Heru'nun adını vermeye karar verdik' dedi.

Baş yazar Dr. Paul Burke'e göre Akdeniz bölgesi son 50 milyon yılın büyük kısmında gavyallar dahil pek çok timsah türüne ev sahipliği yaptı. Ancak yaklaşık 6 milyon yıl önce Akdeniz'in büyük ölçüde kuruduğu Messina Tuzluluk Krizi, bölgedeki tüm timsahların sonunu getirdi.

Bugün dünyada yaşayan gavyal türü sayısı yalnızca iki.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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