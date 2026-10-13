Mısır Piramitlerinde Yeni Keşif: Üstelik Yeni Bir Türe Ait!

Giza piramitleri ve Büyük Sfenks, yakındaki Mokattam Formasyonu'ndan çıkarılan kireçtaşından inşa edildi. Bu kayalar yaklaşık 45 milyon yıl önce, Mısır'ın henüz eski Tetis Denizi'nin altında olduğu dönemde oluştu.

1920'lerde aynı kayalarda bulunan fosiller arasında, uzun ve ince burnuyla bilinen gavyal türü bir timsaha ait neredeyse eksiksiz bir kafatası da vardı. Bu fosil 1927'de, bugün Güneydoğu Asya'da yaşayan sahte gavyalın akrabası sanılarak Tomistoma cairense adıyla kayıtlara geçti.

Kafatasının tek eksiği burnunun ucuydu. İsveç Doğa Tarihi Müzesi ve University College London'dan araştırmacılar bu tesadüfü fark edince türe Sfenks'e ilham verdiği düşünülen gökyüzü tanrısı Heru'nun, yani Horus'un adını verdi.