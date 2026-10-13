Mısır Piramitlerinde Yeni Keşif: Üstelik Yeni Bir Türe Ait!
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Mısır piramitlerinin gizemleri üzerinde hala çalışmalar sürüyor. Giza piramitleri ve Büyük Sfenks'in yapımında kullanılan kayalardan 100 yıl önce çıkarılan bir timsah kafatasının aslında bilinmeyen bir türe ait olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar 45 milyon yıllık bu timsaha, eski Mısır'ın en güçlü tanrılarından birinin adını verdi. Bu ismin seçilmesinde Sfenks'le ortak bir özellikleri de etkili oldu.
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Tıpkı Sfenks Gibi Burnu Eksik
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Bilim İnsanları 100 Yıl Boyunca Yanılmış
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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