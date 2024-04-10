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Misafir Olarak Gittikleri Evlerin Temiz Olup Olmadığı Konusunda İpuçları Veren Kişiler

Misafir Olarak Gittikleri Evlerin Temiz Olup Olmadığı Konusunda İpuçları Veren Kişiler

Temizlik
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 13:02

Temizlik çok tartışmalı bir konu. Kimsenin kimsenin yapmadığı temizliği beğenmediğini biliyoruz. Bir de OKB'li gibi elinde toz beziyle gezenler de yok değil. Yani temizlik konusu hali hazırda bu kadar tartışmalı bir konuyken, geçtiğimiz günlerde bir reddit kullanıcısı 'Evde 'Vay be, bu insanlar çok temiz' diye düşünmenize neden olan küçük ayrıntı nedir?' sorusunu sordu. Gelen yanıtlarsa 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. Tuvalet kapağı menteşeleri temizse.

1. Tuvalet kapağı menteşeleri temizse.

2. Banyo temizse, özellikle de aynalar.

2. Banyo temizse, özellikle de aynalar.

3. Evde ayakkabı giyilmemesi.

3. Evde ayakkabı giyilmemesi.

4. Mutfaktaki süngerin temiz olması.

4. Mutfaktaki süngerin temiz olması.

5. Zemin kenarlarının tozsuz olması.

5. Zemin kenarlarının tozsuz olması.
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6. Buzdolabının üstünün tozsuz olması.

6. Buzdolabının üstünün tozsuz olması.

7. Genel olarak mutfağın temiz olması.

7. Genel olarak mutfağın temiz olması.

8. Fırın kollarının parmak izi olmaması ve fırının içi temiz olması.

8. Fırın kollarının parmak izi olmaması ve fırının içi temiz olması.

9. Buzdolabının kolunda parmak izi olmaması ve içinin temiz olması.

9. Buzdolabının kolunda parmak izi olmaması ve içinin temiz olması.

10. Tozluklarınında toz olmaması.

10. Tozluklarınında toz olmaması.
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11. Banyo tuvaletlerinde çöp torbası olması.

11. Banyo tuvaletlerinde çöp torbası olması.

12. Aydınlatma anahtarları ve etraflarındaki duvarlar temiz olması.

12. Aydınlatma anahtarları ve etraflarındaki duvarlar temiz olması.

13. Klozette idrar lekeleri yoksa. (Bize biraz düşük bir standart gibi geldi)

13. Klozette idrar lekeleri yoksa. (Bize biraz düşük bir standart gibi geldi)

14. Kayar cam kapıda kir yada parmak izi yoksa.

14. Kayar cam kapıda kir yada parmak izi yoksa.

15. Banyo aynası tamamen lekesizse.

15. Banyo aynası tamamen lekesizse.
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16. Banyo güzel kokuyorsa.

16. Banyo güzel kokuyorsa.

"Sayılan her şey benim ziyaret ettiğim evlerde ve benim evimde gayet normal. Kaç kişi gerçekten pis evlerde yaşıyor? Siz kimsiniz?" 👇

"Sayılan her şey benim ziyaret ettiğim evlerde ve benim evimde gayet normal. Kaç kişi gerçekten pis evlerde yaşıyor? Siz kimsiniz?" 👇

Bize bu yorum gayet mantıklı geldi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

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