Misafir Olarak Gittikleri Evlerin Temiz Olup Olmadığı Konusunda İpuçları Veren Kişiler
Misafir Olarak Gittikleri Evlerin Temiz Olup Olmadığı Konusunda İpuçları Veren Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Temizlik çok tartışmalı bir konu. Kimsenin kimsenin yapmadığı temizliği beğenmediğini biliyoruz. Bir de OKB'li gibi elinde toz beziyle gezenler de yok değil. Yani temizlik konusu hali hazırda bu kadar tartışmalı bir konuyken, geçtiğimiz günlerde bir reddit kullanıcısı 'Evde 'Vay be, bu insanlar çok temiz' diye düşünmenize neden olan küçük ayrıntı nedir?' sorusunu sordu. Gelen yanıtlarsa 👇
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1. Tuvalet kapağı menteşeleri temizse.
2. Banyo temizse, özellikle de aynalar.
3. Evde ayakkabı giyilmemesi.
4. Mutfaktaki süngerin temiz olması.
5. Zemin kenarlarının tozsuz olması.
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6. Buzdolabının üstünün tozsuz olması.
7. Genel olarak mutfağın temiz olması.
8. Fırın kollarının parmak izi olmaması ve fırının içi temiz olması.
9. Buzdolabının kolunda parmak izi olmaması ve içinin temiz olması.
10. Tozluklarınında toz olmaması.
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11. Banyo tuvaletlerinde çöp torbası olması.
12. Aydınlatma anahtarları ve etraflarındaki duvarlar temiz olması.
13. Klozette idrar lekeleri yoksa. (Bize biraz düşük bir standart gibi geldi)
14. Kayar cam kapıda kir yada parmak izi yoksa.
15. Banyo aynası tamamen lekesizse.
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16. Banyo güzel kokuyorsa.
"Sayılan her şey benim ziyaret ettiğim evlerde ve benim evimde gayet normal. Kaç kişi gerçekten pis evlerde yaşıyor? Siz kimsiniz?" 👇
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