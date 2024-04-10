Misafir Olarak Gittikleri Evlerin Temiz Olup Olmadığı Konusunda İpuçları Veren Kişiler

Temizlik çok tartışmalı bir konu. Kimsenin kimsenin yapmadığı temizliği beğenmediğini biliyoruz. Bir de OKB'li gibi elinde toz beziyle gezenler de yok değil. Yani temizlik konusu hali hazırda bu kadar tartışmalı bir konuyken, geçtiğimiz günlerde bir reddit kullanıcısı 'Evde 'Vay be, bu insanlar çok temiz' diye düşünmenize neden olan küçük ayrıntı nedir?' sorusunu sordu. Gelen yanıtlarsa 👇