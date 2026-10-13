MIPCOM'da Türk Dizileri Rüzgârı: Dizi İhracatında Dünyanın İlk Üç Ülkesi Arasında Olduğumuz Açıklandı!

MIPCOM, dünyanın dört bir yanından yapımcıları, yayıncıları, dağıtımcıları ve dijital platformları aynı çatı altında toplayan, televizyon ve içerik dünyasının en önemli buluşmalarından biri. Sektörün önde gelen uluslararası isimlerinin yer aldığı etkinlikte Türkiye de güçlü bir katılımla temsil ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İTO iş birliğiyle kurulan standda Türk firmaları, sektörün uluslararası temsilcileriyle bir araya geliyor. Yabancı sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği stand; Türk yapımlarının tanıtılması, yeni ticari bağlantıların kurulması ve ihracat olanaklarının geliştirilmesi için önemli bir platform oluşturuyor.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da katıldı.