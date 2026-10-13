MIPCOM'da Türk Dizileri Rüzgârı: Dizi İhracatında Dünyanın İlk Üç Ülkesi Arasında Olduğumuz Açıklandı!
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Türk dizilerinin dünya turu bu kez MIPCOM'da sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle kurulan Türkiye standı, Türk yapımcıları ve yayıncıları dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturuyor. Bakanlık yetkilileri de dizilerin Türkiye'ye kazandırdığı ilgiyi rakamlarla anlattı.
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MIPCOM, dünya televizyon sektörünün yapımcılarını, yayıncılarını ve dağıtımcılarını bir araya getiren en önemli buluşmalardan biri.
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Tayfun Topal: Türkiye dizi ihracatında dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer alıyor.
Dizilerin Türkçeye ve Türkiye'ye ilgiyi artırdığını söyleyen Topal'a göre dünyanın dört bir yanında insanlar Türkçe kelimeler öğreniyor, günlük hayatta Türkçe ifadeler kullanıyor, hatta dil kurslarına gidiyor.
Yapımları ve sanatçıların uluslararası tanınırlığını tanıtım stratejisinin merkezine aldıklarını söyleyen Topal, GoTürkiye çatısı altındaki kısa tanıtım dizileriyle "milyarlarca gösterime ulaştık" dedi.
Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Türk dizilerinin yolculuğunu şu sözlerle özetledi:
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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