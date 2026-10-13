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MIPCOM'da Türk Dizileri Rüzgârı: Dizi İhracatında Dünyanın İlk Üç Ülkesi Arasında Olduğumuz Açıklandı!

MIPCOM'da Türk Dizileri Rüzgârı: Dizi İhracatında Dünyanın İlk Üç Ülkesi Arasında Olduğumuz Açıklandı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
13.10.2026 - 11:10
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Türk dizilerinin dünya turu bu kez MIPCOM'da sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle kurulan Türkiye standı, Türk yapımcıları ve yayıncıları dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturuyor. Bakanlık yetkilileri de dizilerin Türkiye'ye kazandırdığı ilgiyi rakamlarla anlattı.

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MIPCOM, dünya televizyon sektörünün yapımcılarını, yayıncılarını ve dağıtımcılarını bir araya getiren en önemli buluşmalardan biri.

MIPCOM, dünya televizyon sektörünün yapımcılarını, yayıncılarını ve dağıtımcılarını bir araya getiren en önemli buluşmalardan biri.

MIPCOM, dünyanın dört bir yanından yapımcıları, yayıncıları, dağıtımcıları ve dijital platformları aynı çatı altında toplayan, televizyon ve içerik dünyasının en önemli buluşmalarından biri. Sektörün önde gelen uluslararası isimlerinin yer aldığı etkinlikte Türkiye de güçlü bir katılımla temsil ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İTO iş birliğiyle kurulan standda Türk firmaları, sektörün uluslararası temsilcileriyle bir araya geliyor. Yabancı sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği stand; Türk yapımlarının tanıtılması, yeni ticari bağlantıların kurulması ve ihracat olanaklarının geliştirilmesi için önemli bir platform oluşturuyor.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da katıldı.

Tayfun Topal: Türkiye dizi ihracatında dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer alıyor.

Tayfun Topal: Türkiye dizi ihracatında dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer alıyor.

Topal, Türk yapımlarının yaklaşık 170 ülkede 1 milyara yakın kişi tarafından izlendiğini söyleyerek 'Türkiye, bugün dizi ihracatında dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer alıyor' dedi. Farklı dilleri konuşan, farklı kültürlerden insanların bu hikâyelerde kendilerinden bir şey bulduğunu, oyuncuların dünyanın dört bir yanında tanındığını anlatan Topal, başarının arkasında yapımcıların, senaristlerin, yönetmenlerin, oyuncuların ve kamera arkasındaki tüm çalışanların emeği olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak sektörün ulaştığı gücü önemsediklerini ve daha ileriye taşımak için çalışmayı sürdüreceklerini de ekledi.

Dizilerin Türkçeye ve Türkiye'ye ilgiyi artırdığını söyleyen Topal'a göre dünyanın dört bir yanında insanlar Türkçe kelimeler öğreniyor, günlük hayatta Türkçe ifadeler kullanıyor, hatta dil kurslarına gidiyor.

Dizilerin Türkçeye ve Türkiye'ye ilgiyi artırdığını söyleyen Topal'a göre dünyanın dört bir yanında insanlar Türkçe kelimeler öğreniyor, günlük hayatta Türkçe ifadeler kullanıyor, hatta dil kurslarına gidiyor.

'Binlerce kilometre uzakta yaşayan bir insanın bir diziden etkilenerek Türkçe öğrenmeye başlaması, ülkemizle kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor' diyen Topal, diziler sayesinde sofraların, müziğin, aile ilişkilerinin, geleneklerin ve şehirlerin farklı coğrafyalarda tanındığını belirtti.

Bu ilgi turizme de yansıyor. Topal'ın aktardığına göre izleyici, sevdiği oyuncunun yürüdüğü sokakta yürümek, gördüğü tarihî yapıyı ziyaret etmek, ekranda karşılaştığı yemeği tatmak istiyor; İstanbul'u, Antalya'yı ve ülkenin farklı destinasyonlarını izlediği hikâyeler üzerinden keşfediyor. Böylece diziler, Türkiye'ye yönelik merakı seyahat isteğine dönüştüren güçlü bir tanıtım aracı hâline geliyor. Bakanlık da tanıtım çalışmalarını bu etkiyi dikkate alarak şekillendiriyor.

Yapımları ve sanatçıların uluslararası tanınırlığını tanıtım stratejisinin merkezine aldıklarını söyleyen Topal, GoTürkiye çatısı altındaki kısa tanıtım dizileriyle "milyarlarca gösterime ulaştık" dedi.

Yapımları ve sanatçıların uluslararası tanınırlığını tanıtım stratejisinin merkezine aldıklarını söyleyen Topal, GoTürkiye çatısı altındaki kısa tanıtım dizileriyle "milyarlarca gösterime ulaştık" dedi.

Türkiye'nin tarihî, kültürel ve doğal güzelliklerinin izleyicinin merakla takip ettiği hikâyelerin içine yerleştirildiğini, izleyici hikâyeye bağlandıkça hikâyenin geçtiği yere de ilgi duyduğunu belirtti.

MIPCOM gibi buluşmaların sektörün yeni pazarlara ulaşması için çok kıymetli olduğunu söyleyen Topal, yapımcıların, yayıncıların ve dağıtımcıların burada kurduğu bağlantıların Türk yapımlarının daha fazla ülkede izleyiciyle buluşmasını sağladığını kaydetti. Bakanlığın sektörün yanında olmayı, tanıtım çalışmalarını ve açıklanan destekleri sürdürmeyi hedeflediğini, amacın hem dizi sektörünün uluslararası başarısını büyütmek hem de bu başarının turizme ve tanıtıma katkısını artırmak olduğunu ifade etti. Türk dizilerinin küresel gücünü turizm ve tanıtım çalışmalarıyla buluşturan destekler için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden Topal, Türkiye'nin hikâyelerini dünyanın dört bir yanına taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Türk dizilerinin yolculuğunu şu sözlerle özetledi:

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Türk dizilerinin yolculuğunu şu sözlerle özetledi:

'Türk dizileri bir kar topuydu, çığa dönüştü ve dünyanın her yerine ulaştı.' Bugün Türk yapımlarının dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca izleyiciyle buluştuğunu belirten Güven, Sinema Genel Müdürlüğü olarak sektörün MIPCOM gibi dünyanın en önemli içerik marketlerinde yer almasına önem verdiklerini, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması için her zaman sektörün yanında olduklarını söyledi.

Güçlü hikâyeleri, başarılı oyunculukları ve yüksek prodüksiyon kaliteleriyle dünya televizyon sektöründe önemli bir yer edinen Türk yapımları, MIPCOM'da yeni pazarlara açılma imkânı buluyor. Türkiye standında yapılan görüşmeler sektörün uluslararası konumunu güçlendirirken yeni ortaklıkların kurulmasına ve ihracat olanaklarının artmasına katkı sağlıyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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