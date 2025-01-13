Minibüs Şoförü Kocasını Bıçaklamıştı: Ev Hapsi Alan Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Adana’da geçtiğimiz günlerde hamile bir kadın, kendisine çocuğunu göstermediği gerekçesiyle minibüs kullanan kocasını bıçaklamış ve ev hapsi almıştı. 1 çocuk annesi olan 26 yaşındaki kadın yaşadığı korkunç hayatı anlattı. Kocasının kumar borcu olduğu kişilerden cinsel ilişki teklifi aldığını anlatan talihsiz kadın, daha önce de eşi tarafından defalarca şiddete maruz kalmış.