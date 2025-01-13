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Minibüs Şoförü Kocasını Bıçaklamıştı: Ev Hapsi Alan Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Minibüs Şoförü Kocasını Bıçaklamıştı: Ev Hapsi Alan Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2025 - 19:34

Adana’da geçtiğimiz günlerde hamile bir kadın, kendisine çocuğunu göstermediği gerekçesiyle minibüs kullanan kocasını bıçaklamış ve ev hapsi almıştı. 1 çocuk annesi olan 26 yaşındaki kadın yaşadığı korkunç hayatı anlattı. Kocasının kumar borcu olduğu kişilerden cinsel ilişki teklifi aldığını anlatan talihsiz kadın, daha önce de eşi tarafından defalarca şiddete maruz kalmış.

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Evli ve bir çocuk annesi, 5 aylık da hamile olan Sabriye A. geçtiğimiz günlerde eşi Mehmet A’yı dolmuş sürerken bıçaklamıştı.

Evli ve bir çocuk annesi, 5 aylık da hamile olan Sabriye A. geçtiğimiz günlerde eşi Mehmet A’yı dolmuş sürerken bıçaklamıştı.

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Genç kadın o anları ve evli kaldığı 3 yıl içinde kocasının kendisine neler yaptığını anlattı.

Genç kadın o anları ve evli kaldığı 3 yıl içinde kocasının kendisine neler yaptığını anlattı.

Sabriye A. eşiyle görücü usulü evlendiğini, eşinin önce askeriyede çalıştığını daha sonra kumar bağımlısı olduğunu öğrendiğini, boşanmak istediğini ve bir türlü kurtulamadığını, bir keresinde çalıştığı sağlık kabinine gelerek boşanmaktan vazgeçmesi için boğazını sıkıp kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürdü.

Sabriye A. eşiyle görücü usulü evlendiğini, eşinin önce askeriyede çalıştığını daha sonra kumar bağımlısı olduğunu öğrendiğini, boşanmak istediğini ve bir türlü kurtulamadığını, bir keresinde çalıştığı sağlık kabinine gelerek boşanmaktan vazgeçmesi için boğazını sıkıp kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürdü.

Sabriye A. bardağı taşıran son damlanın kumar borcundan dolayı kendisini arayan bir erkeğin ahlaksız teklifte bulunması olduğunu belirterek, “Bu zamana gelene kadar çok fazla şey yaşadım. Bu olayı gerçekleştirmeden önce, kumar borçlarından kaynaklı hiç tanımadığım bir şahıs tarafından arandım. Bu borçların benim tarafımdan ödenebileceğini söyledi ve ahlaksız bir teklifte bulundu bana. Ben bunu duyunca kendimi çok kötü hissetim ve tepki verdim. Sonrasında eşim geldi ve bu durumu anlattım. Eşim sarhoştu ve gece 02.00 civarıydı, bana bunun çok normal olduğunu ve bir kereden bir şey olmayacağını, kumara da devam edeceğini söyledi.”

Sabriye A. bardağı taşıran son damlanın kumar borcundan dolayı kendisini arayan bir erkeğin ahlaksız teklifte bulunması olduğunu belirterek, “Bu zamana gelene kadar çok fazla şey yaşadım. Bu olayı gerçekleştirmeden önce, kumar borçlarından kaynaklı hiç tanımadığım bir şahıs tarafından arandım. Bu borçların benim tarafımdan ödenebileceğini söyledi ve ahlaksız bir teklifte bulundu bana. Ben bunu duyunca kendimi çok kötü hissetim ve tepki verdim. Sonrasında eşim geldi ve bu durumu anlattım. Eşim sarhoştu ve gece 02.00 civarıydı, bana bunun çok normal olduğunu ve bir kereden bir şey olmayacağını, kumara da devam edeceğini söyledi.”

Eşini bıçaklamasından dolayı çok pişman olduğunu söyleyen talihsiz kadın hala çocuğundan haber alınamadığını ifade etti ve yetkililerden yardım talep etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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