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Mimar Selim Bey'in Eski Eşi Tarafından Aldatıldığını Gizli Günlükten Öğrenmesinin Hikayesi

Mimar Selim Bey'in Eski Eşi Tarafından Aldatıldığını Gizli Günlükten Öğrenmesinin Hikayesi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.05.2025 - 13:56

'Evim Şahane' programıyla tanınan mimar Selim Yuhay yaptığı tasarımlar ile gündemde yer alıyordu. Ancak daha sonra ünlü mimar özel hayatındaki ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Eski eşi E.A.'nın kendisini aldattığını tesadüfen öğrendiğini söyleyen Yuhay'ın ilginç hikayesi şöyle...

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"Evim Şahane" programıyla ünlenen mimar Selim Yuhay, her ne kadar şu an göz önünde olmasa da sosyal medya onu konuşmaya devam ediyor.

"Evim Şahane" programıyla ünlenen mimar Selim Yuhay, her ne kadar şu an göz önünde olmasa da sosyal medya onu konuşmaya devam ediyor.

Çünkü onun tasarımları gerçekten başka hiçbir mimarın tasarımlarına benzemiyor.

Çünkü onun tasarımları gerçekten başka hiçbir mimarın tasarımlarına benzemiyor.

Hatta Selim bey o günlerle ilgili şöyle ilginç bir açıklama yapmıştı: 'Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum. Belki yanlış bir şey yapmışızdır, tavan düşmüştür. Bir bölümde ise satır ile kovalandım ve balkondan atlamak zorunda kaldım'

Selim Bey'in yaptığı evler kadar özel hayatındaki olaylar da magazin basınında yer aldı. Çünkü Selim Bey, eşi tarafından ihanete uğradığını ilginç bir şekilde öğrenmişti.

Selim Bey'in yaptığı evler kadar özel hayatındaki olaylar da magazin basınında yer aldı. Çünkü Selim Bey, eşi tarafından ihanete uğradığını ilginç bir şekilde öğrenmişti.

Selim Bey, eski eşi ve üç çocuğunun annesi E.A. ile anlaşmalı olarak boşandı. Bir gün eski evine özel eşyaları almaya gittiğinde ise ilginç bir tesadüfle aldatıldığını öğrendi.

Eski eşinin günlüğünü bulan Selim Bey, defterde C.G. isimli bir erkek için yazılmış "Kocam, eşim, ışığım ve her şeyim olarak kabul ediyorum" ifadelerini gördü.

Eski eşinin günlüğünü bulan Selim Bey, defterde C.G. isimli bir erkek için yazılmış "Kocam, eşim, ışığım ve her şeyim olarak kabul ediyorum" ifadelerini gördü.

Evliliği sırasında aldatıldığını boşandıktan sonra öğrenen Selim Yuhay,  eski eşinin hileli davranışla kendisini boşanmaya razı ve protokol imzalamaya ikna ettiğini anladı. Selim Bey İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde E.A. ve C.G.'ye 10'ar bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Avukatı, Selim Bey'in girdiği bunalım sonucu televizyon programlarını iptal ettiğini iddia etti. Yuhay, katıldığı televizyon programlarında ihanet iddialarını yeniledi.

Avukatı, Selim Bey'in girdiği bunalım sonucu televizyon programlarını iptal ettiğini iddia etti. Yuhay, katıldığı televizyon programlarında ihanet iddialarını yeniledi.

Eski eş E.A.'nın avukatı ise 'Davalılar, müvekkili fazlasıyla yıpratmıştır. Ekran önünde suçlu bulunan müvekkilim açıkça kocasını aldatan, dolandıran, zina yapan kişi olarak, iffetsiz bir kadın olarak nitelendirilmiş ve hakarete uğramıştır' şeklinde bu davranışlara karşı hukuki işlem başlattı.

Selim Yuhay, 2022 yılında ise Burcu Öztektaş Yuhay ile evlenip yeni bir hayata yelken açtı.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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