Mimar Selim Bey'in Eski Eşi Tarafından Aldatıldığını Gizli Günlükten Öğrenmesinin Hikayesi
'Evim Şahane' programıyla tanınan mimar Selim Yuhay yaptığı tasarımlar ile gündemde yer alıyordu. Ancak daha sonra ünlü mimar özel hayatındaki ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Eski eşi E.A.'nın kendisini aldattığını tesadüfen öğrendiğini söyleyen Yuhay'ın ilginç hikayesi şöyle...
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"Evim Şahane" programıyla ünlenen mimar Selim Yuhay, her ne kadar şu an göz önünde olmasa da sosyal medya onu konuşmaya devam ediyor.
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Çünkü onun tasarımları gerçekten başka hiçbir mimarın tasarımlarına benzemiyor.
Selim Bey'in yaptığı evler kadar özel hayatındaki olaylar da magazin basınında yer aldı. Çünkü Selim Bey, eşi tarafından ihanete uğradığını ilginç bir şekilde öğrenmişti.
Eski eşinin günlüğünü bulan Selim Bey, defterde C.G. isimli bir erkek için yazılmış "Kocam, eşim, ışığım ve her şeyim olarak kabul ediyorum" ifadelerini gördü.
Avukatı, Selim Bey'in girdiği bunalım sonucu televizyon programlarını iptal ettiğini iddia etti. Yuhay, katıldığı televizyon programlarında ihanet iddialarını yeniledi.
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