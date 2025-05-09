Mimar Selim Bey'in Eski Eşi Tarafından Aldatıldığını Gizli Günlükten Öğrenmesinin Hikayesi

Eski eş E.A.'nın avukatı ise 'Davalılar, müvekkili fazlasıyla yıpratmıştır. Ekran önünde suçlu bulunan müvekkilim açıkça kocasını aldatan, dolandıran, zina yapan kişi olarak, iffetsiz bir kadın olarak nitelendirilmiş ve hakarete uğramıştır' şeklinde bu davranışlara karşı hukuki işlem başlattı.

Selim Yuhay, 2022 yılında ise Burcu Öztektaş Yuhay ile evlenip yeni bir hayata yelken açtı.