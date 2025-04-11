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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Ünal'ı Canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Yıllar İçinde Oynadığı Diziler ve Değişimi

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Ünal'ı Canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Yıllar İçinde Oynadığı Diziler ve Değişimi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.04.2025 - 15:38

Türkiye'nin 3 sezondur deli gibi seyrettiği bir dizi Kızılcık Şerbeti. Muhteşem oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyeni ekrana bağlayan dizide geçtiğimiz gün ayrılık rüzgarı esti. Dizinin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu kadrodan ayrıldı. Biz de Pembe'nin gidişini, oyuncunun gerçek değişimiyle analım istedik...

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Kızılcık Şerbeti dizisinde olmaz denilen oldu, Pembe artık Şerbo Ailesi'nden çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisinde olmaz denilen oldu, Pembe artık Şerbo Ailesi'nden çıktı

Önce dedikodular yayılmaya başladı. Kimse inanmak istememese de söylentiler doğru çıktı. Pembe'yi canlandıran oyuncu Sibel Taşçıoğlu, dizinin kadrosundan ayrıldı.

Taşçıoğlu'nun vedasında rol arkadaşı Feyza Civelek'in oyuncu arkadaşını sarılmaması ise "acaba araları mı bozuldu?" söylentilerine yol açmıştı.

Taşçıoğlu'nun vedasında rol arkadaşı Feyza Civelek'in oyuncu arkadaşını sarılmaması ise "acaba araları mı bozuldu?" söylentilerine yol açmıştı.

Feyza Civelek sosyal medya hesabından yaptığı sevgi dolu paylaşımla bu dedikodulara son noktayı koydu.

Pembe'nin gidişine üzülürken oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun yıllar içinde oynadığı dizilere ve değişimine bakalım dedik. Buyurun zaman makinasına!

Pembe'nin gidişine üzülürken oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun yıllar içinde oynadığı dizilere ve değişimine bakalım dedik. Buyurun zaman makinasına!

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Şu an ünlü olan birçok oyuncunun yetişmesini sağlayan Med Cezir dizisinde de vardı Sibel Taşçıoğlu

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Ama hiçbiri Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ının yerine geçemez tabii. Güle güle Pembe Abla...

Ama hiçbiri Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ının yerine geçemez tabii. Güle güle Pembe Abla...

Sibel Taşçıoğlu'na kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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