Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Ünal'ı Canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Yıllar İçinde Oynadığı Diziler ve Değişimi

Türkiye'nin 3 sezondur deli gibi seyrettiği bir dizi Kızılcık Şerbeti. Muhteşem oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyeni ekrana bağlayan dizide geçtiğimiz gün ayrılık rüzgarı esti. Dizinin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu kadrodan ayrıldı. Biz de Pembe'nin gidişini, oyuncunun gerçek değişimiyle analım istedik...