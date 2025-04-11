Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Ünal'ı Canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Yıllar İçinde Oynadığı Diziler ve Değişimi
Türkiye'nin 3 sezondur deli gibi seyrettiği bir dizi Kızılcık Şerbeti. Muhteşem oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyeni ekrana bağlayan dizide geçtiğimiz gün ayrılık rüzgarı esti. Dizinin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu kadrodan ayrıldı. Biz de Pembe'nin gidişini, oyuncunun gerçek değişimiyle analım istedik...
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Kızılcık Şerbeti dizisinde olmaz denilen oldu, Pembe artık Şerbo Ailesi'nden çıktı
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Taşçıoğlu'nun vedasında rol arkadaşı Feyza Civelek'in oyuncu arkadaşını sarılmaması ise "acaba araları mı bozuldu?" söylentilerine yol açmıştı.
Pembe'nin gidişine üzülürken oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun yıllar içinde oynadığı dizilere ve değişimine bakalım dedik. Buyurun zaman makinasına!
Yıllarca bitmeyen Doktorlar dizisinde de oynamışlığı var
Şu an ünlü olan birçok oyuncunun yetişmesini sağlayan Med Cezir dizisinde de vardı Sibel Taşçıoğlu
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Muhteşem Yüzyıl'da Gülbahar Sultan olmak da çok yakışmıştı ona.
Bir Zamanlar Çukurova'da yine farklı bir yüzle karşımıza çıktı
Ama hiçbiri Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ının yerine geçemez tabii. Güle güle Pembe Abla...
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