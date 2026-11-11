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Milyonların İzlediği Filmin Meşhur Mavi Kapılı Evi Satılıyor

Milyonların İzlediği Filmin Meşhur Mavi Kapılı Evi Satılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 13:12 Son Güncelleme: 11.11.2026 - 13:15
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Hugh Grant ve Julia Roberts'ın başrolünü paylaştığı 1999 yapımı Aşk Engel Tanımaz (Notting Hill) filmindeki mavi kapılı ev satışa çıktı. Londra'nın Notting Hill semtindeki ev için 7,5 milyon sterlin isteniyor.

İşte detaylar...

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ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Filmde William Thacker'ın evi olarak görünen yapı, gerçekte senarist Richard Curtis'in eviydi.

Filmde William Thacker'ın evi olarak görünen yapı, gerçekte senarist Richard Curtis'in eviydi.

Hugh Grant'in canlandırdığı kitapçı William Thacker'ın yaşadığı ev, Westbourne Park Road üzerinde bulunuyor. Anlatılana göre filmin yapım tasarımcısı Stuart Craig evi seçtiğinde burada Curtis'in yaşadığını bilmiyordu.

Curtis, eşi Emma Freud ile yaşadığı ve o dönem iki yatak odalı olan evi, filmin vizyona girmesinden kısa süre sonra 1999'da 1,2 milyon sterline sattı.

Turist akını yüzünden filmdeki orijinal kapı sökülüp açık artırmada satıldı.

Turist akını yüzünden filmdeki orijinal kapı sökülüp açık artırmada satıldı.

Evi Curtis'ten satın alan Caroline Freud, kapının önünde sürekli fotoğraf çektiren turistler yüzünden evine girip çıkmakta zorlandığını anlattı. 19. yüzyıldan kalma çam ağacı kapı, Aralık 1999'da Christie's'in yardım amaçlı açık artırmasında 5 bin 750 sterline satıldı. Yerine takılan kapı siyaha boyandı, üzerindeki 280 numarası da söküldü.

Evin bugünkü sahibi, NEON Adventures'ın kurucusu Neil Hutchinson. Evi 4,5 milyon sterline alan Hutchinson, kapıyı yeniden filmdeki mavi renge boyattı.

Bir dönem Baptist şapeli olan evde üç yatak odası ve gizli bir çatı terası bulunuyor.

Bir dönem Baptist şapeli olan evde üç yatak odası ve gizli bir çatı terası bulunuyor.

Mavi kapıdan girilen küçük bir antre, avluya ve bahçeye açılıyor. Avlunun karşısında yaklaşık 250 metrekarelik ev yer alıyor. Mutfak, yemek ve oturma alanını bir araya getiren, tonozlu tavanlı salon yaklaşık 15 metre uzunluğunda.

Birinci kattaki galeri salonun dörtte üçünü çevreliyor. Burada kitaplarla dolu bir çalışma odası ve ana yatak odası bulunuyor. Avludaki döner merdiven ise çatı terasına çıkıyor. Ev, Sotheby's International Realty aracılığıyla satılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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