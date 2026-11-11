Milyonların İzlediği Filmin Meşhur Mavi Kapılı Evi Satılıyor
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Filmde William Thacker'ın evi olarak görünen yapı, gerçekte senarist Richard Curtis'in eviydi.
Turist akını yüzünden filmdeki orijinal kapı sökülüp açık artırmada satıldı.
Bir dönem Baptist şapeli olan evde üç yatak odası ve gizli bir çatı terası bulunuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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