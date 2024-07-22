Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Milli Eğitim Bakanlığı Duyurdu: LGS Tercih Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Duyurdu: LGS Tercih Sonuçları Açıklandı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 10:06 Son Güncelleme: 22.07.2024 - 10:27

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, 'http://www.meb.gov.tr' internet adresinden açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'u öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı yüzde 97,42 olarak gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'u öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı yüzde 97,42 olarak gerçekleşti.

Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 99,66, Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı yüzde 95, Meslek liselerinin doluluk oranı yüzde 93,26 oldu.

MEB'in sonuçların ilanıyla ilgili yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı: 👇

MEB'in sonuçların ilanıyla ilgili yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı: 👇

'Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.'

MEB'in paylaşımı 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın