Milli Eğitim Bakanlığı Duyurdu: LGS Tercih Sonuçları Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Duyurdu: LGS Tercih Sonuçları Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, 'http://www.meb.gov.tr' internet adresinden açıkladı.
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'u öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı yüzde 97,42 olarak gerçekleşti.
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MEB'in sonuçların ilanıyla ilgili yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı: 👇
MEB'in paylaşımı 👇
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