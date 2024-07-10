Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Mikro Ödeme Kurbanı Yeni Oyun: Apex Legends Olumsuz İnceleme Bombardımanına Tutuluyor!

Mikro Ödeme Kurbanı Yeni Oyun: Apex Legends Olumsuz İnceleme Bombardımanına Tutuluyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 16:55

EA tarafından yayınlanan Apex Legends, Steam üzerinde olumsuz inceleme bombardımanına tutuluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Apex Legends, oyuncular tarafından inceleme bombardımanına tutuluyor.

Apex Legends, oyuncular tarafından inceleme bombardımanına tutuluyor.

Apex Legends incelemeleri, gitgide daha da aşağı çekiliyor. Çoğunlukla olumlu olarak belirtilen son inceleme puanları, anlık olarak karışık olarak belirtilmiş durumda.

Bu inceleme bombardımanının sebebi ise mikro ödeme mevzusu.

Bu inceleme bombardımanının sebebi ise mikro ödeme mevzusu.

Mikro ödeme krizleri ile birçok kez gündeme gelen EA Games, bu sefer de Apex Legends'da aynı derdi yaşıyor. Olumsuz inceleme yağmurunun nedeni de EA tarafından alınmış bir mikro ödeme kararına dayanıyor.

Peşin para isterim!

Peşin para isterim!

EA Games, Apex Legends için yeni bir karar aldı. Bu karara göre de eğer Season Pass almak isterseniz sadece nakit para kullanabiliyorsunuz. Daha önce oyun içinde kullanılan ücretli para birimi Apex Coins ile satın alınabiliyordu. Alınan son karara göre de bu Apex Coins ile artık Season Pass alınmayacak.

Oyuncular bu duruma tepki gösteriyor.

Oyuncular bu duruma tepki gösteriyor.

Yapılan bu güncellemenin ardından, oyuncular öfkesini kusmaya başladı. Hatta bazı formlarda oyunu bu nedenle sildiğini ve tamamen bıraktığını söyleyen oyuncular bile bulunuyor. EA Games'in ise bu konuda nasıl bir adım izleyeceği merak konusu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın