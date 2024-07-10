Mikro Ödeme Kurbanı Yeni Oyun: Apex Legends Olumsuz İnceleme Bombardımanına Tutuluyor!

EA Games, Apex Legends için yeni bir karar aldı. Bu karara göre de eğer Season Pass almak isterseniz sadece nakit para kullanabiliyorsunuz. Daha önce oyun içinde kullanılan ücretli para birimi Apex Coins ile satın alınabiliyordu. Alınan son karara göre de bu Apex Coins ile artık Season Pass alınmayacak.