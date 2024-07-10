Mikro Ödeme Kurbanı Yeni Oyun: Apex Legends Olumsuz İnceleme Bombardımanına Tutuluyor!
Mikro Ödeme Kurbanı Yeni Oyun: Apex Legends Olumsuz İnceleme Bombardımanına Tutuluyor!
EA tarafından yayınlanan Apex Legends, Steam üzerinde olumsuz inceleme bombardımanına tutuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apex Legends, oyuncular tarafından inceleme bombardımanına tutuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu inceleme bombardımanının sebebi ise mikro ödeme mevzusu.
Peşin para isterim!
Oyuncular bu duruma tepki gösteriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın