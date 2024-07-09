Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Giymeye Kıyamayız: Nike İmzalı Yeni Tekken Ayakkabıları Görücüye Çıkıyor

Giymeye Kıyamayız: Nike İmzalı Yeni Tekken Ayakkabıları Görücüye Çıkıyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 15:05

Baktıkça içimizin cız edeceği, almak için ise bir hayli uğraşmamızın gerekeceği yeni Tekken 8 ayakkabıları görücüye çıkıyor. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu yılın başında çıkan yeni Tekken oyunu oldukça iyi yorumlar alıyor.

Bu yılın başında çıkan yeni Tekken oyunu oldukça iyi yorumlar alıyor.

Serinin sekizinci oyunu konumunda yer alan ve bu senenin başlarında çıkan Tekken 8 için güzel yorumlar gelmeye devam ediyor. Ayrıca yeni gelen güncellemeler ile birlikte oyun çok daha iyi bir konuma evrilmiş durumda.

Nike ve Tekken işbirliği yapıyor.

Nike ve Tekken işbirliği yapıyor.

Sole Retriever kaynaklarına göre bu senenin Eylül ayında Nike ve Tekken imzalı bir ayakkabı tasarımı görücüye çıkacak. Seriden tanıdığımız Kazuya ve Jin karakterlerinin tasarımları ayakkabılara yansıtılacak.

Serinin yeni oyununa özel ama bir farklılık daha var.

Serinin yeni oyununa özel ama bir farklılık daha var.

Ayakkabıların görücüye çıkacağı tarihlerde serinin 30. yılı da kutlanıyor olacak. Böylelikle uzun bir süredir hayatımızda olan Tekken serisinin geçmişi ve yeni oyunuyla harmanlanmış bu ayakkabıların değeri çok fazla olacak.

Fiyatı ise dudak uçuklatıyor!

Fiyatı ise dudak uçuklatıyor!

Verilen bilgilere göre ayakkabıların satış fiyatı 250 dolar olacak. Bu da yaklaşık olarak 8.200 Türk Lirasına eş değer konumda. Ayrıca ayakkabıların ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın