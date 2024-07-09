Giymeye Kıyamayız: Nike İmzalı Yeni Tekken Ayakkabıları Görücüye Çıkıyor
Giymeye Kıyamayız: Nike İmzalı Yeni Tekken Ayakkabıları Görücüye Çıkıyor
Baktıkça içimizin cız edeceği, almak için ise bir hayli uğraşmamızın gerekeceği yeni Tekken 8 ayakkabıları görücüye çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yılın başında çıkan yeni Tekken oyunu oldukça iyi yorumlar alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nike ve Tekken işbirliği yapıyor.
Serinin yeni oyununa özel ama bir farklılık daha var.
Fiyatı ise dudak uçuklatıyor!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın