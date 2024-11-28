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Mevcut Bir Savaşta Dahi Vazgeçemeyecekleri Lezzetleri Söyleyerek Şaşırtanlar

Mevcut Bir Savaşta Dahi Vazgeçemeyecekleri Lezzetleri Söyleyerek Şaşırtanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 12:45

Yemek yemek için mi yaşıyorsunuz, yoksa yaşamak için mi yiyorsunuz? Cevabınız her ne olursa olsun eminiz ki favori bir yemeğiniz var. Sosyal medyada kullanıcılar da 'mevcut bir savaşın ortasında beni sana şiir yazarken görmüşler' diyerek en sevdikleri yemekleri paylaşmaya başladı. Kimisi en sevdiği tatlıyı, kimisi en sevdiği yemeği paylaştı.

Birazdan göreceğiniz yemekler arasında asla hak vermedikleriniz de olacaktır eminiz!

Her şey bir kullanıcının paylaştığı bu fotoğrafla başladı.

Her şey bir kullanıcının paylaştığı bu fotoğrafla başladı.
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Gelin görün ki kabak tatlısı üzerinden tartışmalar da beraberinde geldi. Kabak tatlısının hakkının yendiğini düşünüyoruz. Oldukça kıymetli bir lezzet kendisi!

Gelin görün ki kabak tatlısı üzerinden tartışmalar da beraberinde geldi. Kabak tatlısının hakkının yendiğini düşünüyoruz. Oldukça kıymetli bir lezzet kendisi!
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Peki başka neler mi geldi?

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Seni birinci seçtik!

Seni birinci seçtik!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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