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Metrobüste Yangın Çıktı: Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi

Metrobüste Yangın Çıktı: Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi

Metrobüs
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.09.2024 - 09:36

İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Metrobüsteki yangın kısa sürede söndürüldü. 

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İstanbul’da Mecidiyeköy yönünde ilerleyen metrobüsün motor kısmında Halıcıoğlu mevkiinde yangın çıktı.

İstanbul’da Mecidiyeköy yönünde ilerleyen metrobüsün motor kısmında Halıcıoğlu mevkiinde yangın çıktı.

Yolcuların son anda tahliye edildiği olay için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yolcuların son anda tahliye edildiği olay için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

D100 Karayolunda Mecidiyeköy istikametinde 2 şerit, Avcılar istikametinde ise 1 şerit trafiğe kapatıldı.

D100 Karayolunda Mecidiyeköy istikametinde 2 şerit, Avcılar istikametinde ise 1 şerit trafiğe kapatıldı.

Olay yerinde ilk görüntüler👇

Yangından başka bir görüntü 👇

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