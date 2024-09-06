Metrobüste Yangın Çıktı: Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi
Metrobüste Yangın Çıktı: Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi
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İstanbul’da Mecidiyeköy yönünde ilerleyen metrobüsün motor kısmında Halıcıoğlu mevkiinde yangın çıktı.
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Yolcuların son anda tahliye edildiği olay için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
D100 Karayolunda Mecidiyeköy istikametinde 2 şerit, Avcılar istikametinde ise 1 şerit trafiğe kapatıldı.
Olay yerinde ilk görüntüler👇
Yangından başka bir görüntü 👇
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