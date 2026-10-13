Metallica'dan James Hetfield'ın Diğer Sanatçılara Yaptığı Siyasi Gönderme Tepki Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Metallica solisti James Hetfield, verdikleri son konserde seyirciye seslendi ve grubun bazı diğer sanatçılar gibi dinleyiciyi kendi fikirleriyle etkilemeye gelmediğini söyledi. Kimsenin adını vermese de sözler, Filistin'e destek konuşması yüzünden Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore tartışmasına gönderme yaptığı düşünülen Hetfield'ın ifadeleri bir kesimden destek, bir kesimden eleştiri aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hetfield'ın o konuşması şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hetfield: Metallica'nın gündemi "sevgi, enerji ve müzik"
Sözler Macklemore tartışmasıyla ilişkilendirildi, Stereogum yorumu gereksiz buldu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın