Metallica'dan James Hetfield'ın Diğer Sanatçılara Yaptığı Siyasi Gönderme Tepki Çekti

Konuşma, Macklemore'un Filistin'e destek sözleri nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının üzerinden birkaç hafta geçmişken geldi. Birçok haber Hetfield'ın sözlerini bu tartışmaya gönderme olarak okudu; ancak Hetfield'ın Macklemore'u kastettiğine dair bir açıklama yok.

Eleştirilerin en net örneği Stereogum'dan geldi. Yazar Chris DeVille, apolitik olduğunu vurgulamak için ayrıca konuşma yapmaya gerek olmadığını savundu ve Macklemore'u dolaylı yoldan hedef almanın yabancılaştırıcı olabileceğini yazdı. Konuşma, 'siyaset dinlemeye gelmedik' diyen bir kesimden ise destek gördü. Hetfield'ın bu mesafesi yeni değil: 2017'de verdiği bir röportajda politikadan nefret ettiğini söylemişti.