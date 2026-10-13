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Metallica'dan James Hetfield'ın Diğer Sanatçılara Yaptığı Siyasi Gönderme Tepki Çekti

Metallica'dan James Hetfield'ın Diğer Sanatçılara Yaptığı Siyasi Gönderme Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2026 - 16:15
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Metallica solisti James Hetfield, verdikleri son konserde seyirciye seslendi ve grubun bazı diğer sanatçılar gibi dinleyiciyi kendi fikirleriyle etkilemeye gelmediğini söyledi. Kimsenin adını vermese de sözler, Filistin'e destek konuşması yüzünden Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore tartışmasına gönderme yaptığı düşünülen Hetfield'ın ifadeleri bir kesimden destek, bir kesimden eleştiri aldı.

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Hetfield'ın o konuşması şöyle:

Hetfield: Metallica'nın gündemi "sevgi, enerji ve müzik"

Hetfield: Metallica'nın gündemi "sevgi, enerji ve müzik"

Hetfield, hayranlara teşekkür ettikten sonra Metallica'nın 'diğer bazı sanatçılar gibi' dinleyiciyi kendi saçmalıklarıyla etkilemeye gelmediğini söyledi. Amacın dışarıdaki her şeyi bir süreliğine unutmak olduğunu belirten solist, grubun gündeminin 'sevgi, enerji ve müzik' olduğunu ekledi. Kimsenin ismini anmasa da son zamanlarda Filistin'e destek veren sanatçılara gönderme yaptığı konusunda teoriler ortaya atıldı.

Sözler Macklemore tartışmasıyla ilişkilendirildi, Stereogum yorumu gereksiz buldu

Sözler Macklemore tartışmasıyla ilişkilendirildi, Stereogum yorumu gereksiz buldu

Konuşma, Macklemore'un Filistin'e destek sözleri nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının üzerinden birkaç hafta geçmişken geldi. Birçok haber Hetfield'ın sözlerini bu tartışmaya gönderme olarak okudu; ancak Hetfield'ın Macklemore'u kastettiğine dair bir açıklama yok.

Eleştirilerin en net örneği Stereogum'dan geldi. Yazar Chris DeVille, apolitik olduğunu vurgulamak için ayrıca konuşma yapmaya gerek olmadığını savundu ve Macklemore'u dolaylı yoldan hedef almanın yabancılaştırıcı olabileceğini yazdı. Konuşma, 'siyaset dinlemeye gelmedik' diyen bir kesimden ise destek gördü. Hetfield'ın bu mesafesi yeni değil: 2017'de verdiği bir röportajda politikadan nefret ettiğini söylemişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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