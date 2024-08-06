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Meta'dan Türkiye'nin İddialarına Ret: "Talep Edilen Birçok İçeriği Kaldırdık"

Meta'dan Türkiye'nin İddialarına Ret: "Talep Edilen Birçok İçeriği Kaldırdık"

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 14:48 Son Güncelleme: 06.08.2024 - 15:46

Günlerdir ülkemizde kapalı durumda olan Instagram'dan hükümet yetkilileri talepleri karşılamasını bekliyor. Bu talepler arasında 'katalog suçlar' ve 'milli güvenlik' gibi başlıca suçlara hızlı aksiyon alınması talebi de bulunuyor.

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Dün olumlu şekilde sonuçlanması umulan hükümet ve Meta arasındaki görüşmeler son anda anlaşmazlıkla noktalanmıştı. Türk yetkililer, ısrarla Meta'nın Türkiye'nin taleplerini yerine getirmediğini iddia etmişti.

Dün olumlu şekilde sonuçlanması umulan hükümet ve Meta arasındaki görüşmeler son anda anlaşmazlıkla noktalanmıştı. Türk yetkililer, ısrarla Meta'nın Türkiye'nin taleplerini yerine getirmediğini iddia etmişti.

Kısa süre önce Bakan Uraloğlu da Meta ile bugün ciddi bir aşama kaydedildiğini ve taleplerin tamamlanması halinde erişim izninin verileceğini söylemişti.

Kısa süre önce Bakan Uraloğlu da Meta ile bugün ciddi bir aşama kaydedildiğini ve taleplerin tamamlanması halinde erişim izninin verileceğini söylemişti.

Kamuoyunda dile getirilen iddialara bir yanıt da Meta'dan geldi. Meta Şeffaflık Raporu'na dayandırılan itirazda META'nın hali hazırda Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu taleplerine olumlu karşılık verildiği bilgisi paylaşıldı.

Kamuoyunda dile getirilen iddialara bir yanıt da Meta'dan geldi. Meta Şeffaflık Raporu'na dayandırılan itirazda META'nın hali hazırda Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu taleplerine olumlu karşılık verildiği bilgisi paylaşıldı.

Meta, yayımladığı Şeffaflık Raporunda, 2024'ün ilk yarısında Türkiye'den gelen kaldırma taleplerinin çoğunu yerine getirdiğini duyurdu. Şirket, bu taleplerin "katalog suçlar" ve "milli güvenlik" gerekçeleriyle yapıldığını ve bu çerçevede birçok içeriğin kaldırıldığını ifade etti.

Meta, yayımladığı Şeffaflık Raporunda, 2024'ün ilk yarısında Türkiye'den gelen kaldırma taleplerinin çoğunu yerine getirdiğini duyurdu. Şirket, bu taleplerin "katalog suçlar" ve "milli güvenlik" gerekçeleriyle yapıldığını ve bu çerçevede birçok içeriğin kaldırıldığını ifade etti.

Meta'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meta'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Hermione Granger

özetle Meta : " suçu bize atıp durmayın, biz işimizi yapıyoruz. sizin de köleniz değiliz " demişler.. öyle prim verdikki adamlara, Türk halkını geçtiler ul... Devamını Gör

Hakan Kutlay Kutlu

Adam belgeyle gelmiş dağılın

Esat Altiok

Meta yetkilisi olarak Yakışıklı Güvenlik gitti galiba