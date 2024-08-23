Mesai Saatleri Kısalacak mı? Kamu “Esnek Çalışma” Dönemine Hazırlanıyor!

Son günlerde mesai saatlerinde kısalma olacağı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı “tasarruf tedbirleri” kapsamında kamu çalışanları için uzaktan çalışma modeline geçilmesi yer alıyordu. Bu kapsamda hem kamuda hem de özel sektörde mesai saatlerinin de kısalacağı haberlerde yer almıştı. Ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.