Mesai Saatleri Kısalacak mı? Kamu “Esnek Çalışma” Dönemine Hazırlanıyor!
Mesai Saatleri Kısalacak mı? Kamu “Esnek Çalışma” Dönemine Hazırlanıyor!
Son günlerde mesai saatlerinde kısalma olacağı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı “tasarruf tedbirleri” kapsamında kamu çalışanları için uzaktan çalışma modeline geçilmesi yer alıyordu. Bu kapsamda hem kamuda hem de özel sektörde mesai saatlerinin de kısalacağı haberlerde yer almıştı. Ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.
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Türkiye’de uygulanan İş Kanunu’nda 45 saat olan haftalık çalışma süresinin 40 saatlere düşeceği iddia edilmişti.
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Hürriyet Gazetesi’nden Noyan Doğan, hükümetin mesai saatlerinde değişiklik yapmayı düşünmediğini yazdı.
“Şimdi gelelim işin gerçeğine... Uzaktan ya da esnek çalışma gibi konuları mesai saati dışında tutuyorum; çünkü bugün birçok şirket bu uygulamaları zaten yapıyor. Kamu da buna hazırlanıyor.”
“İş, mesai saatinin kısalmasına gelince; bu, beraberinde günlük ücret kavramını da gündeme getirecektir; özellikle de imalat ve hizmet sektörlerinde. Bu da işverenin kabul edeceği bir şey değildir.”
“Şunu net bir şekilde söyleyeyim, kamunun gündeminde yine kamuda esnek çalışma, uzaktan çalışma konusunda formül arayışları var ama özel sektörde, mesai saatlerinin azaltılması yönünde bir çalışma yok. Daha doğrusu, özel sektörün çalışma saatleri kamunun gündeminde olan bir konu değil. Buradan yola çıkarak, okuyucuların, ‘mesai saati kısalıyor mu?’ sorusunun cevabı; ‘Hayır, kısalmıyor.’
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