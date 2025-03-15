Merkür Retroyla Başa Çıkmanın Yolları! Nisan'a Kadar Sürecek Merkür Retroda Dikkat Etmeniz Gerekenler

Öncelikle bilmelisiniz ki Merkür, iletişim, kendini ifade etme, konuşma, bilgi akışı ve zihinle ilgilidir. Ayrıca ticaretten ulaşıma, teknolojiden ilişkilere zihin ve iletişim aracılığıyla yönetilen her konu üzerinde etkilidir. Üstüne üstlük Merkür, hızlı hareket eden ve yavaşladığında işleri karıştıran bir gezegendir.

Tam da bu noktada hatırlatalım, normal şartlarda hızlı hareket eden Merkür, retro hareketinde yavaşlar. Yani aslında gezegen geri hareket etmez, sadece yavaşladığı için Dünya'dan bakıldığında geri hareket ediyormuş gibi algılanır.

Peki, Merkür retroda ne yapmalı, ne yapmamalıyız? 👇