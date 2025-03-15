Merkür Retroyla Başa Çıkmanın Yolları! Nisan'a Kadar Sürecek Merkür Retroda Dikkat Etmeniz Gerekenler
Merkür Retroyla Başa Çıkmanın Yolları! Nisan'a Kadar Sürecek Merkür Retroda Dikkat Etmeniz Gerekenler
Kimin Merkür retro ile başı derde girmedi ki? 14 Mart itibarıyla başlayan ve 9 Nisan'a kadar sürecek olan Merkür retroda hızlı kararlar vermemeniz gerektiğini biliyor olmalısınız. Lakin Merkür'ün retrosundan kurtulmak bu kadar basit değil... İşte tam da bu noktada derdimize derman olacak Merkür retro kullanma kılavuzu ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi. Güner, aslında günler önce etkisi altına girdiğimiz retroda dikkat etmemiz gerekenleri birer birer sıraladı.
Peki, Merkür retroda neler olacak? Nedir bu Merkür retro? Nelere dikkat etmeliyiz?
Gelin öğrenelim...
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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