onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Merkür Retroyla Başa Çıkmanın Yolları! Nisan'a Kadar Sürecek Merkür Retroda Dikkat Etmeniz Gerekenler

Merkür Retroyla Başa Çıkmanın Yolları! Nisan'a Kadar Sürecek Merkür Retroda Dikkat Etmeniz Gerekenler

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.03.2025 - 13:47

Kimin Merkür retro ile başı derde girmedi ki? 14 Mart itibarıyla başlayan ve 9 Nisan'a kadar sürecek olan Merkür retroda hızlı kararlar vermemeniz gerektiğini biliyor olmalısınız. Lakin Merkür'ün retrosundan kurtulmak bu kadar basit değil... İşte tam da bu noktada derdimize derman olacak Merkür retro kullanma kılavuzu ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi. Güner, aslında günler önce etkisi altına girdiğimiz retroda dikkat etmemiz gerekenleri birer birer sıraladı. 

Peki, Merkür retroda neler olacak? Nedir bu Merkür retro? Nelere dikkat etmeliyiz? 

Gelin öğrenelim...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merkür retro deyip geçmeyin son dönemlerde yaşanan siber saldırıların bile nedeni olabilir!

Merkür retro deyip geçmeyin son dönemlerde yaşanan siber saldırıların bile nedeni olabilir!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çeken ünlü astrolog Dinçer Güner, son günlerde dikkatleri üzerine çeken X'i çökerten siber saldırıyı da Türkiye’nin en büyük internet sağlayıcılarından birine yapılan hacker saldırısını da Merkür retroya bağladı. 

'Aslında Merkür retro etkileri bir kaç gün öncesinden başladı' diyen Güner, bu dönemde gökyüzünde neler yaşanacağını da teknik arızalarla mücadele etemizi gerektirecek bu dönemi de dikkatle açıkladı. Gelin adım adım 'Merkür retro nedir?', 'Etkileri nelerdir?' öğrenelim 👇

Gökyüzünde Neler Oluyor: Nedir Bu Merkür Retro?

Gökyüzünde Neler Oluyor: Nedir Bu Merkür Retro?

Öncelikle bilmelisiniz ki Merkür, iletişim, kendini ifade etme, konuşma, bilgi akışı ve zihinle ilgilidir. Ayrıca ticaretten ulaşıma, teknolojiden ilişkilere zihin ve iletişim aracılığıyla yönetilen her konu üzerinde etkilidir. Üstüne üstlük Merkür, hızlı hareket eden ve yavaşladığında işleri karıştıran bir gezegendir. 

Tam da bu noktada hatırlatalım, normal şartlarda hızlı hareket eden Merkür, retro hareketinde yavaşlar. Yani aslında gezegen geri hareket etmez, sadece yavaşladığı için Dünya'dan bakıldığında geri hareket ediyormuş gibi algılanır. 

Peki, Merkür retroda ne yapmalı, ne yapmamalıyız? 👇

Merkür Retroda Neler Olacak?

Merkür Retroda Neler Olacak?

İşte Dikkat Etmeniz Gerekenler:

  • İletişim kazalarına dikkat edin! Yanlış anlaşılmalar artabilir, mesajlar yanlış gruplar ya da kişilerle paylaşılabilir. 

  • Sadece sözlerin değil eşyaların da yolu şaşabilir... Kargolar kaybolabilir, evin içinde eşyalarınızı bulamayabilirsiniz. 

  • Eski defterler açılabilir. İşte o bahanenin tam sırası 'Yanlışlıkla aradım...' Yarım kalmış ilişkiler geleceği karıştırabilir. 

  • Teknoloji ile de başınız derde girebilir. Bu dönemde dijital dosyalarınızı mutlaka kopyalamalısınız. Zira elektronik eşyalar gezegen çekiminden bir hayli etkilenebilir. 

  • Yolculuklar aksayabilir! Ulaşım sorunları, gittiğiniz yerde kaybolmak ya da uçağınızın rötar yapması gibi sorunlar gündeme gelebilir. 

  • Bir planınız varsa olmayacak yerde bile trafiğe takılmamak için erken çıksanız iyi edersiniz. 

  • Detayları gözden kaçırmayın! Aniden verilen kararlar, imzalanan sözleşmeler ve kurulan ortaklıklarda dikkat etmek şart; zira bu dönemde hataya meyilliyiz. 

  • Ayrıca basit kazalara, küçük yaralanmalara dikkat edin. Spor ve trafikte her zamankinden fazla temkinli olun. 

  • Başımıza gelen Koç burcu Merkür retrosunda tüm bunlara daha da dikkat etmek gerek! Plansız, dürtüsel, sinirli ve aceleci olmayın. Aksi takdirde pişman olabilirsiniz çünkü bu aralar büyük kavgalar için küçük kıvılcımlar yeter. Kısacası Koç burcunun dürtüselliğine kapılmayın. Hatta Güner'e göre, 'gaza gelmeyin, sakin olun.' 

  • Son olarak bir de bu dönemde iş görüşmelerine ve değişikliklerine dikkat edin. Kendinizi güvence altına alın, risk almayın.

Peki, Merkür Retroda Ne Yapmalı?

Peki, Merkür Retroda Ne Yapmalı?

Tabii ki her şeyin kötüye gittiği bir dönem değil Merkür retro. Bu dönemde yapılan bazı başlangıçlar hayatınızı da değiştirebilir, üstelik iyi anlamda. İşte, Merkür retroda yapılabilecekler: 

  • Aslında tamamlanmanın zamanı Merkür retro: Yarım kalan işleri tamamlayın, eksikleri kapatın. 

  • Yeni elektronik eşyalar almak için doğru bir zaman olmasa da tadilat, bakım ve onarım için harika bir zaman. 

  • Güzelleşmek için de güzel bir dönem retro! Estetik müdahaleler, şifa dolu operasyonların ardından iyileşmenin hızlı olacağı bir dönem olabilir. 

  • İçinizi ferah tutun: Merkür retrodaki sorunlar kalıcı değil. Yani bir ayrılık, bir sorun ya da kavga söz konusu ise bunlar retrodan sonra düzelebilir. Yanlış anlaşılmalar sonucunda yaşanan sorunlar kalıcı olmadığı gibi hayatınızı olumsuz da etkilemeyecektir. Sıkın dişinizi retro 9 Nisan'da bitiyor. 

  • Peki, Merkür retrodan önce başlayan süreçlerin tamamlanması retro içerisinde olursa sorun olur mu? Yani bir iş teklifi, bir ilişki ya da ortaklık için son karar retroda alınacaksa korkmayın. Önceden başlayan işleri retro bozamaz. 

  • Basit önemlerle güzel bir bahara hoş geldin deyin. Nasıl olsa Yaren Leylek de döndü. Bakın görün, her şey güzel olacak!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın