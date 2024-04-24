Merkez Bankası Ne Yapacak? Yabancılar TCMB'den Faiz Beklentilerini Açıkladı
Merkez Bankası Ne Yapacak? Yabancılar TCMB'den Faiz Beklentilerini Açıkladı
Merkez Bankası, 25 Nisan 2024 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Yabancı kurumlardan toplantıdan faiz kararına yönelik tahmin açıkladı. Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da faiz kararına yönelik 'temenni' paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yabancı kurumlar ve uzmanlar, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından politika faizinin sabit kalacağına yönelik tahmin yayımladı.
Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal de TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı beklentisini belirtti.
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da Twitter'da faiz kararına yönelik tavsiye niteliğinde temenni paylaştı.
TCMB PPK'dan çıkacak karar için artış tavsiyesinde bulunan Kara, "Bana göre yarın TCMB 500 baz puan artırıp banka ve şirketler üzerindeki karmaşık düzenlemeleri kaldırmalı ve döviz kurunu daha fazla dalgalanmaya bırakmalıdır" dedi.
Kara, paylaşımının "beklenti" değil, "istek" olduğunu da vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yurt içinde beklenti anketlerinde de ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistler politika faizinin yıl sonuna dek indirime gireceğini de yüzde 45 seviyesindeki beklentiyle açıklıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın