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Merkez Bankası Ne Yapacak? Yabancılar TCMB'den Faiz Beklentilerini Açıkladı

Merkez Bankası Ne Yapacak? Yabancılar TCMB'den Faiz Beklentilerini Açıkladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.04.2024 - 14:06

Merkez Bankası, 25 Nisan 2024 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Yabancı kurumlardan toplantıdan faiz kararına yönelik tahmin açıkladı. Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da faiz kararına yönelik 'temenni' paylaştı.

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Yabancı kurumlar ve uzmanlar, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından politika faizinin sabit kalacağına yönelik tahmin yayımladı.

Yabancı kurumlar ve uzmanlar, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından politika faizinin sabit kalacağına yönelik tahmin yayımladı.

Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva, iletişim ve ileriye yönelik sözle yönlendirmenin 'şahin' olabileceğini belirterek, mart ayındaki faiz artışının da 'Mevcut TCMB Başkanı'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını pekiştiren' ifadesiyle değerlendirdi. 

Mufteeva, 3 Mayıs'ta açıklanacak enflasyon eğiliminin de teyit edilmesinin beklendiğini söylerken, faizlerin sabit bırakılacağı tahminini iletti.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal de TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı beklentisini belirtti.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal de TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı beklentisini belirtti.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da Twitter'da faiz kararına yönelik tavsiye niteliğinde temenni paylaştı.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da Twitter'da faiz kararına yönelik tavsiye niteliğinde temenni paylaştı.

TCMB PPK'dan çıkacak karar için artış tavsiyesinde bulunan Kara, "Bana göre yarın TCMB 500 baz puan artırıp banka ve şirketler üzerindeki karmaşık düzenlemeleri kaldırmalı ve döviz kurunu daha fazla dalgalanmaya bırakmalıdır" dedi.

TCMB PPK'dan çıkacak karar için artış tavsiyesinde bulunan Kara, "Bana göre yarın TCMB 500 baz puan artırıp banka ve şirketler üzerindeki karmaşık düzenlemeleri kaldırmalı ve döviz kurunu daha fazla dalgalanmaya bırakmalıdır" dedi.
twitter.com

Kara, paylaşımının "beklenti" değil, "istek" olduğunu da vurguladı.

Kara, paylaşımının "beklenti" değil, "istek" olduğunu da vurguladı.
twitter.com
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Yurt içinde beklenti anketlerinde de ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistler politika faizinin yıl sonuna dek indirime gireceğini de yüzde 45 seviyesindeki beklentiyle açıklıyor.

Yurt içinde beklenti anketlerinde de ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistler politika faizinin yıl sonuna dek indirime gireceğini de yüzde 45 seviyesindeki beklentiyle açıklıyor.
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