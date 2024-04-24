Merkez Bankası Ne Yapacak? Yabancılar TCMB'den Faiz Beklentilerini Açıkladı

Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva, iletişim ve ileriye yönelik sözle yönlendirmenin 'şahin' olabileceğini belirterek, mart ayındaki faiz artışının da 'Mevcut TCMB Başkanı'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını pekiştiren' ifadesiyle değerlendirdi.

Mufteeva, 3 Mayıs'ta açıklanacak enflasyon eğiliminin de teyit edilmesinin beklendiğini söylerken, faizlerin sabit bırakılacağı tahminini iletti.