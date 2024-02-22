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Merkez Bankası Faizi Sabit Tuttu

Merkez Bankası Faizi Sabit Tuttu

Merkez Bankası Faiz
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 14:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. 

TCMB, PPK'dan çıkan kararla, politika faizinde artışa gitmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), PPK toplantısı sonrası merakla beklenen politika faizi kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), PPK toplantısı sonrası merakla beklenen politika faizi kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutuldu.

Karar metni açıklandı

Karar metni açıklandı

Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir.

Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir.

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

Beklentiler politika faizinin sabit tutulacağı yönünde olmuştu. Geçtiğimiz ay yapılan faiz toplantısında yüzde 42,5 olan politika faizi 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükselmişti.

Beklentiler politika faizinin sabit tutulacağı yönünde olmuştu. Geçtiğimiz ay yapılan faiz toplantısında yüzde 42,5 olan politika faizi 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükselmişti.

TCMB, geçtiğimiz ay yaptığı 250 baz puan artış sonrası yaptığı açıklamada 'Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir' ifadelerini kullanmıştı.

TCMB, geçtiğimiz ay yaptığı 250 baz puan artış sonrası yaptığı açıklamada 'Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir' ifadelerini kullanmıştı.

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ZrDeli

yükselişe alışmıştık.. şimdi niye sabit bıraktılar

Tony Soprano

Faizler 0' a indirilmeden bu ülke düzelmez.

Ergun Şengit

ne yapmaya çalışıyorlar