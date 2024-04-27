Meral Akşener’den İYİ Parti’ye Veda: “Gerektiğinde Bedel Ödemeyi Bildim”

İYİ Parti’de bugün 5’inci Olağanüstü Kurultayı heyecanı yaşanıyor. Genel başkan Meral Akşener’in aday olmadığı kurultayda Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışıyor. Kurultayda konuşan vefa konuşması yapan Meral Akşener, son kez partililere seslendi.