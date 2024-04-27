Meral Akşener’den İYİ Parti’ye Veda: “Gerektiğinde Bedel Ödemeyi Bildim”
Meral Akşener’den İYİ Parti’ye Veda: “Gerektiğinde Bedel Ödemeyi Bildim”
İYİ Parti’de bugün 5’inci Olağanüstü Kurultayı heyecanı yaşanıyor. Genel başkan Meral Akşener’in aday olmadığı kurultayda Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışıyor. Kurultayda konuşan vefa konuşması yapan Meral Akşener, son kez partililere seslendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde ciddi bir oy kaybı yaşayan İYİ Parti’de kurultay kararı alınmıştı. Adaylar, bugün partide yeni genel başkan olmak için yarışıyor.
Kurultayda veda konuşması yapan Meral Akşener, “gerektiğinde bedel ödemeyi bildim” ifadelerini kullandı.
“Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba pazarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğu ile son kez karşınızdayım.”
“Duruşumuzu pazarlık masalarına meze ettirmemiş olmanın gururuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti'yi kurduğumuz ilk günkü gibi bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığı ile karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin. Biz bugünlere çiçek bahçelerinden değil mayın tarlalarından geçerek geldik. Türkiye'nin çok yarası var biz merhem olacağız dedik. Hiçbir zaman bir yerlere sırtımızı dayayarak ilerlemedik. Bu partiyi kurarken nereden ve nasıl geldiğimizi unutmayın demiştim.”
Haksız olduğumuz için değil başarısızlığı ben aldım artık başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim artık hesabı siz tutacaksınız. Kiminiz abla kardeş diye geldiniz benden bir yuva istediniz ben de İYİ Parti'yi sizlere bir ev yuva yaptım. Yıkmak dağıtmak isteyenlere çökmek isteyenlere müsaade etmedim. Bugünden sonra artık bu evi siz koruyacaksınız. Bu eve artık siz bakacaksınız. Yolunuz bahtınız açık olsun. Allahaısmarladık
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın