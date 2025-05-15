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Memurlara Kötü Haber: Giyim Yardımı Geri Alınacak, Ödemeyene Haciz Gidecek!

Memurlara Kötü Haber: Giyim Yardımı Geri Alınacak, Ödemeyene Haciz Gidecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2025 - 10:02 Son Güncelleme: 15.05.2025 - 10:05

Sayıştay’dan memurlara kötü haber geldi. Sayıştay, memurlara ödenen ‘giyim yardımı’ paralarını ‘kamu zararı’ sayıp zimmet çıkardı. Sözcü’nün haberine göre; 2021’de ödenen giyim paraları faiziyle geri istendi, ödemeyene haciz gönderilecek.

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Sayıştay, memurlara yapılan giyim yardımı ödemelerini 'kamu zararı' olarak gördü!

Sayıştay, memurlara yapılan giyim yardımı ödemelerini 'kamu zararı' olarak gördü!

Kararın ilk uygulandığı kurum ise Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü oldu. Sayıştay, DSİ yönetiminden 2021 yılında personele yaptığı giyim yardımı ödemelerinin, memurlardan faiziyle birlikte geri alınmasını talep etti. Ödemeyi reddeden personele ise haciz işlemi uygulanması istendi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer’in haberine göre, temyiz süreci dahil tüm hukuki yolların tükenmesiyle birlikte karar kesinleşti.

Bu kritik kararın yalnızca DSİ ile sınırlı kalmayacağı, kamu kurumlarında benzer uygulamalarda bulunan tüm birimlerin etkilenebileceği belirtiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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