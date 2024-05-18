Memleket Partisi’nin Tasarruf Planı: Genel Merkezin Kapısına Kilit

Liderliğini Muharrem İnce’nin yaptığı Memleket Partisi, maddi olanaksızlık sebebiyle Ankara’daki genel merkezini kapattı. Partinin küçük bir ofise taşınacağı öğrenildi. Genel Başkan Muharrem İnce ise 'Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız” ifadelerini kullandı.