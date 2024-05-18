Memleket Partisi’nin Tasarruf Planı: Genel Merkezin Kapısına Kilit
Memleket Partisi’nin Tasarruf Planı: Genel Merkezin Kapısına Kilit
Liderliğini Muharrem İnce’nin yaptığı Memleket Partisi, maddi olanaksızlık sebebiyle Ankara’daki genel merkezini kapattı. Partinin küçük bir ofise taşınacağı öğrenildi. Genel Başkan Muharrem İnce ise 'Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız” ifadelerini kullandı.
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Muharrem İnce, gençlik kollarından itibaren görev aldığı ve Cumhurbaşkanı adayı da olduğu CHP’den ayrılıp 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurmuştu.
Sözcü’den Cem Yıldırım’ın haberine göre, Memleket Partisi “küçülme” kararı aldı.
Yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 0.17 oy alan Memleket Partisi, genel merkez binası boşaltılarak kapatıldı ve kapısına da kilit asıldı. Memleket Partisi’nin bu kararı tasarruf amacıyla aldığı ve Etimesgut semtinde küçük bir ofise taşınacağı bildirildi.
Genel Başkan Muharrem İnce; “Hazine’den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız. Gönlü bizimle olan gençlerin, kadınların partiye daha fazla katılımını sağlayıp siyaset sahnesindeki varlığımızı da güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.
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