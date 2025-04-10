Sen tam anlamıyla bir melankoli insanısın. Duyguların, ruhunun derinliklerinde yankılanıyor ve sen hayatı bir şiir gibi yaşıyorsun. Gün batımları, yağmurlu havalar, eski şarkılar ve geçmiş anılar senin için birer yolculuk gibi. Mutluluğu bile içinde hep bir hüzünle yaşıyorsun. Geceleri yatağında saatlerce tavana bakıp düşüncelere dalıyorsun, eski mesajları tekrar tekrar okuyorsun ve çoğu zaman insanlar seni anlamıyor gibi hissediyorsun. Belki de bu yüzden kendini yalnız hissediyorsun. Ama unutma, bu hisler seni farklı kılan şeyler. Sen, hayata yüzeysel bakmayan, en derin duyguları bile iliklerine kadar hisseden birisin. Bu seni kırılgan yapabilir ama aynı zamanda olağanüstü bir bakış açısına sahip bir insan da yapıyor.