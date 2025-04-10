Melankolik misin? Davranışlarına Göre Söylüyoruz!
Melankolik misin? Davranışlarına Göre Söylüyoruz!
Hepimizin zaman zaman hüzünlü anları olur. Ama bazı insanlar için melankoli, gelip geçici bir ruh hali değil, karakterlerinin bir parçasıdır. Peki sen ne kadar melankoliksin? Belki de farkında olmadan, hüzünlü bir ruh halinin içine sıkışıp kaldın. Seçtiğin davranışlara göre senin melankoli seviyeni belirliyoruz. Hazırsan, teste başlayalım!
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Aşağıdaki davranışlardan hangilerini sık sık yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Hafif Melankolik!
Orta Seviye Melankolik!
Derin Melankolik!
Aşırı Melankolik, Ruhun Bir Şiir Gibi!
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