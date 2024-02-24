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Medikal Estetikte Onaysız ve Kaçak Ürünlerin Zararları

etiket Medikal Estetikte Onaysız ve Kaçak Ürünlerin Zararları

Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi Ekiyor - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 23:59

Medikal estetik, son yıllarda giderek popülerleşen ve talebinin arttığı bir alan. Güzellik ve estetik algısı değişiyor, insanlar daha genç, sağlıklı ve çekici görünmek istiyor.

Bu nedenle, medikal estetik uygulamalarına yani cerrahi müdahale gerektirmeyen, minimal invaziv ya da non-invaziv yöntemlerle cilt, yüz ve vücutta istenmeyen görünümleri düzeltmeyi amaçlayan işlemlere yoğunlaşıyor.

Botoks, dolgu, peeling, lazer, mezoterapi, PRP, kök hücre, kimyasal peeling, radyofrekans, ultrason, lipoliz, askılar, gençlik aşıları gibi artık hemen hemen herkesin yaptırdığını duyduğunuz tüm uygulamalar medikal estetik kapsamında yer almaktadır ve doğru merkez doğru hekim seçimi yaptığınızda son derece konforludur.

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Medikal estetik uygulamaları, doğru şekilde yapıldığında, kişinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendini daha iyi hissetmesine katkı sağlayabilir.

Medikal estetik uygulamaları, doğru şekilde yapıldığında, kişinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendini daha iyi hissetmesine katkı sağlayabilir.

Ancak bu uygulamaların da tıbbi birer işlem olduğunu unutmamak gerekir.

Bu nedenle, medikal estetik uygulamalarının sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı sağlık kuruluşlarında, yetkin hekimler tarafından ve onaylı ürün, cihaz ve malzemeler kullanılarak yapılması gerekir. Aksi takdirde, medikal estetik uygulamaları ciddi sağlık riskleri taşıyabilir ve kalıcı hasar bırakabilir.

Maalesef, medikal estetik alanında, ruhsatsız, merdiven altı, şaşalı görünümlü ama kalitesiz merkezler ve hekim olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalar yaygınlaşmış durumda. Bu merkezler ve kişiler, ucuz fiyatlarla, kalitesiz, sahte ve kaçak ürün, cihaz ve malzemeler kullanarak insanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Bu ürün, cihaz ve malzemeler, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış, denetlenmemiş, etkinliği ve güvenliği kanıtlanmamış, alerji, enfeksiyon, iltihap, yara, nekroz, granülom, fibrozis, skar, doku kaybı, felç, körlük, ölüm gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilecek ürünlerdir.

Ek olarak kaçak yollarla yurtdışından geldiği düşünülen ürünlere inanan maalesef hekimlerde bulunmaktadır.

Ek olarak kaçak yollarla yurtdışından geldiği düşünülen ürünlere inanan maalesef hekimlerde bulunmaktadır.

Bu ürün, cihaz ve malzemelerin piyasaya sürülmesinin ve kullanılmasının birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Medikal estetik uygulamalarına olan talebin artması ve bu alana yönelik yeterli yasal düzenlemenin olmaması

Döviz kuru artışı nedeniyle orijinal ürünlerin fiyatlarının yükselmesi ve tedarik sıkıntısı yaşanması

Kısa yoldan, çok kazanmak isteyen merdiven altı merkezlerin ve kişilerin bu boşluğu kaçak ve sahte ürünlerle doldurmaya çalışması

Halkın bilinçsizliği, ucuz fiyatlara kanması, güvenilir sağlık kuruluşları ve hekimler araştırmaması

Kaçak ve sahte ürün, cihaz ve malzemelerin internet üzerinden kolayca satın alınabilmesi ve denetimsizliği

Bu durum, hem medikal estetik alanının itibarını zedeleyen hem de toplum sağlığını tehdit eden bir sorundur. Bu sorunun çözümü için hem sağlık profesyonellerinin hem de halkın gerekli özeni ve duyarlılığı göstermesi şarttır.

İpuçları; bir yer reklam yaparken rahatça kullandığı ürünü ve işlemi gösteriyorsa o yer doktor kliniğidir.

Üstü kapalı isimlerle ne yaptığını deşifre etmiyorsa o yer güzellik salonu ruhsatlı veya ruhsatsızdır.

Ürünlerinizin içinde veya üstünde bulunan stickerlardan isteyebilirsiniz; her ürün kutusunda yenisi çıkmakta olup hekimler olarak da ürünü takip etmek için dosyanıza yapıştırıyor ve size verebiliyoruz. Eğer dosyalı takibiniz veya onam formu imzalarınız yoksa da o yer legal değildir.

Medikal estetik uygulamaları, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapıldığında, kişinin yaşam kalitesini artıran işlemlerdir. Ancak, bu işlemleri yaptırmadan önce, mutlaka araştırma yapmak, güvenilir sağlık kuruluşları ve hekimler seçmek, kullanılan ürün, cihaz ve malzemelerin onaylı olup olmadığını sormak gerekir. Unutmayın, sağlığınız her şeyden önemlidir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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