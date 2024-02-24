Medikal Estetikte Onaysız ve Kaçak Ürünlerin Zararları

Medikal estetik, son yıllarda giderek popülerleşen ve talebinin arttığı bir alan. Güzellik ve estetik algısı değişiyor, insanlar daha genç, sağlıklı ve çekici görünmek istiyor.

Bu nedenle, medikal estetik uygulamalarına yani cerrahi müdahale gerektirmeyen, minimal invaziv ya da non-invaziv yöntemlerle cilt, yüz ve vücutta istenmeyen görünümleri düzeltmeyi amaçlayan işlemlere yoğunlaşıyor.

Botoks, dolgu, peeling, lazer, mezoterapi, PRP, kök hücre, kimyasal peeling, radyofrekans, ultrason, lipoliz, askılar, gençlik aşıları gibi artık hemen hemen herkesin yaptırdığını duyduğunuz tüm uygulamalar medikal estetik kapsamında yer almaktadır ve doğru merkez doğru hekim seçimi yaptığınızda son derece konforludur.