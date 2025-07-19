Mayıs Ayında Anjiyo Geçiren Nazan Öncel Apar Topar Acile Kaldırıldı!
Usta sanatçı Nazan Öncel’in sağlık durumu son dakika açıklamasıyla yeniden gündemde! Mayıs ayında iki stent takılan Öncel, bu sabah erken saatlerde yüksek nabız ve tansiyon şikayetiyle acile kaldırıldı. Yapılan müdahaleyle bir stent daha takılan sanatçının durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor.
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"Erkekler de Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" gibi şarkılarıyla tanınan Nazan Öncel Vertigo isimli yeni şarkısıyla listelere giriş yaptı.
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Popülerliğini hiçbir zaman yitirmeyen usta sanatçı, şimdi ise müziğiyle değil sağlık durumuyla gündemde.
Nazan Öncel'in yeniden apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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