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Mayıs Ayında Anjiyo Geçiren Nazan Öncel Apar Topar Acile Kaldırıldı!

Mayıs Ayında Anjiyo Geçiren Nazan Öncel Apar Topar Acile Kaldırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.07.2025 - 21:18

Usta sanatçı Nazan Öncel’in sağlık durumu son dakika açıklamasıyla yeniden gündemde! Mayıs ayında iki stent takılan Öncel, bu sabah erken saatlerde yüksek nabız ve tansiyon şikayetiyle acile kaldırıldı. Yapılan müdahaleyle bir stent daha takılan sanatçının durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor.

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"Erkekler de Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" gibi şarkılarıyla tanınan Nazan Öncel Vertigo isimli yeni şarkısıyla listelere giriş yaptı.

"Erkekler de Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" gibi şarkılarıyla tanınan Nazan Öncel Vertigo isimli yeni şarkısıyla listelere giriş yaptı.

“Beni Hatırla”, “Geceler Kara Tren” ve “Gitme Kal Bu Şehirde” gibi zamansız şarkılarla Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Nazan Öncel, güçlü kalemi ve özgün yorumu sayesinde her dönemin sesi olmayı başardı.

Popülerliğini hiçbir zaman yitirmeyen usta sanatçı, şimdi ise müziğiyle değil sağlık durumuyla gündemde.

Popülerliğini hiçbir zaman yitirmeyen usta sanatçı, şimdi ise müziğiyle değil sağlık durumuyla gündemde.

Nazan Öncel, 8 Mayıs gününde hastaneye kaldırılmış ve 'Emektar kalbim bir şaka yaptı' şeklindeki paylaşımıyla sevenlerini korkutmuştu.

'Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer…” diyen ünlü isim yoğun bakım sürecinin ardından anjiyoya alınmış ve kalbine iki stent takılmıştı.

Nazan Öncel'in yeniden apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Nazan Öncel'in yeniden apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

'Sanatçımız Nazan Öncel'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme: Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız bu sabaha karşı 4.30'da tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız, yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken sanatçımızın durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor.' şeklinde Nazan Öncel'in hesabından açıklamada bulunuldu.

'Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin.” sözleriyle hayranlarına mesaj gönderen Öncel’in ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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