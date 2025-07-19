Mayıs Ayında Anjiyo Geçiren Nazan Öncel Apar Topar Acile Kaldırıldı!

'Sanatçımız Nazan Öncel'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme: Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız bu sabaha karşı 4.30'da tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız, yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken sanatçımızın durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor.' şeklinde Nazan Öncel'in hesabından açıklamada bulunuldu.

'Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin.” sözleriyle hayranlarına mesaj gönderen Öncel’in ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil.