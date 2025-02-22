Mavi Gözlü Nicki Minaj'dan Paris Hilton'un Kar Stiline 22 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Mavi Gözlü Nicki Minaj'dan Paris Hilton'un Kar Stiline 22 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Jennifer Lopez
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Kylie Jenner
Kendall Jenner
Nicki Minaj
Cardi B
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Paris Hilton
Sydney Sweeney
Selena Gomez
Joe Jonas
Michele Morrone
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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