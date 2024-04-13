Matematiğiniz İyiyse Para ile Mutluluğu Satın Alabilir misiniz?

Birçoğumuz, daha fazla paraya sahip olmanın bizi daha mutlu kılacağını düşünürüz. Ancak, araştırmalar gösteriyor ki, bu doğru değil. Belirli bir noktadan sonra, gelir artışı mutluluğu artırmada az bir etkiye sahiptir. Bunun nedeni, temel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra daha fazla paranın bize sağladığı faydaların azalmasıdır.