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MasterChef Bugün Var mı? 28 Ekim MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? TV8 Yayın Akışı

MasterChef Bugün Var mı? 28 Ekim MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? TV8 Yayın Akışı

MasterChef Türkiye
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.10.2026 - 12:35
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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, her akşam milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün resmi tatil olması, izleyicilerin aklına yayın akışında değişiklik olup olmadığı sorusunu getirdi. Peki MasterChef bugün var mı, yeni bölüm saat kaçta başlıyor?

İşte TV8'in 28 Ekim yayın akışı ve tüm detaylar 👇

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MasterChef bugün var mı, yok mu?

MasterChef bugün var mı, yok mu?

MasterChef Türkiye bu akşam ekranda! TV8'in resmi yayın akışına göre yarışma, 28 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yeni haftada eleme potasına giden isimlerin belli olacağı mücadeleler devam ederken, mutfakta tansiyonun bu akşam da yüksek olması bekleniyor.

Yarım gün tatil MasterChef yayın akışını değiştirdi mi?

Yarım gün tatil MasterChef yayın akışını değiştirdi mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde 28 Ekim'in yarım gün resmi tatil olması, TV8'in akşam kuşağını etkilemedi. MasterChef Türkiye her zamanki saatinde, 20.00'de yayınlanacak.

Kanalın yayın akışında gün içinde saat 12.00'de de MasterChef Türkiye yer alıyor. Yeni bölüm ise akşam 20.00'de ekrana gelecek.

MasterChef 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda var mı?

MasterChef 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda var mı?

TV8'in 29 Ekim Perşembe yayın akışına göre MasterChef Türkiye, Cumhuriyet Bayramı günü de saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranda olacak.

Kanal tarafından bayram nedeniyle yayın akışında değişiklik yapıldığına dair bir duyuru şu an için bulunmuyor.

MasterChef Türkiye nereden izlenir?

MasterChef Türkiye nereden izlenir?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümlerini TV8 ekranlarından ve kanalın resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından takip edebilirsiniz.

28 Ekim 2026 Çarşamba TV8 Yayın Akışı

28 Ekim 2026 Çarşamba TV8 Yayın Akışı

  • 06:30 Tuzak

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

  • 08:30 Oynat Bakalım

  • 09:00 Gel Konuşalım (Canlı)

  • 12:00 MasterChef Türkiye

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

  • 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 02:30 Gel Konuşalım

  • 04:30 Oynat Bakalım

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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