MasterChef Bugün Var mı? 28 Ekim MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? TV8 Yayın Akışı

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, her akşam milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün resmi tatil olması, izleyicilerin aklına yayın akışında değişiklik olup olmadığı sorusunu getirdi. Peki MasterChef bugün var mı, yeni bölüm saat kaçta başlıyor?

İşte TV8'in 28 Ekim yayın akışı ve tüm detaylar 👇