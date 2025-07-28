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MasterChef 2025 Gizem Kimdir? Gizem Tokat Budakçı Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Gizem Kimdir? Gizem Tokat Budakçı Kariyeri ve Instagram Hesabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.07.2025 - 14:29

MasterChef bu sezon da sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ana kadroya girebilmek için yarışmacılar canla başla mücadele ediyor. Seçmeler yavaş yavaş sonlanıyor. Ana kadronun tamamlanmasına çok az kaldı. Performansıyla ana kadroya seçilen bir isimse Gizem Tokat Budakçı oldu. Peki ya Gizem Tokat Budakçı kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruları merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde…

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MasterChef Gizem Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

MasterChef Gizem Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

MasterChef 2025’in ana kadrosuna seçilen 14. yarışmacı Gizem Tokat Budakçı 35 yaşında. Muğla Fethiye’den yarışmaya katılan Gizem, maden mühendisliği mezunu. Şu an yaptığı mesleği ise turizm sektörüne yönelik.

MasterChef Gizem Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Gizem Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Gizem’in mutfağa dair aldığı profesyonel bir eğitim yok ancak kendisini bu konuda geliştirmiş ve oldukça özgüvenli. @cokiclibirkofte adlı bir Instagram hesabı var ve sipariş üzerine taze makarna, mantı ve fellah köftesi yapıyor.

Kendi Instagram hesabı ise 👉 @gizemtokat

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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