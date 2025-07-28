MasterChef 2025 Gizem Kimdir? Gizem Tokat Budakçı Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef bu sezon da sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ana kadroya girebilmek için yarışmacılar canla başla mücadele ediyor. Seçmeler yavaş yavaş sonlanıyor. Ana kadronun tamamlanmasına çok az kaldı. Performansıyla ana kadroya seçilen bir isimse Gizem Tokat Budakçı oldu. Peki ya Gizem Tokat Budakçı kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruları merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde…