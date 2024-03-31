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Manisa 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Manisa'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Manisa 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Manisa'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:40

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Tüm illerde oy sayımına başlandı. Peki, Manisa'da son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

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Manisa 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Manisa 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Manisa'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde büyükşehirde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor.

Manisa'da sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Manisa'da sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Saat 19.37 itibarıyla sonuçlar;

Açılan Sandık: % 10.16

Manisa'da seçimi kim kazandı?

Manisa'da seçimi kim kazandı?

  • CHP adayı Ferdi Zeyrek: 111,808 - Oyların yüzde 55.99'u

  • MHP adayı Cengiz Ergün: 61,043 - Oyların yüzde 30,57'si

Güncellenecek.

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