Manisa 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Manisa'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Tüm illerde oy sayımına başlandı. Peki, Manisa'da son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?