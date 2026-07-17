Manifestival’de TECNO Rüzgarı! Gençler Yapay Zekayla Kendi Şarkılarını Besteledi!
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Festival Park Yenikapı’da gerçekleşen Manifestival’e damgasını vuran TECNO, üç gün boyunca sunduğu interaktif deneyim alanlarıyla binlerce genci teknoloji ve eğlencenin merkezine taşıdı.
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Gençler Kendi Festival Şarkılarını Tasarladı
Hem Eğlendiler Hem Yenilikçi Teknolojileri Deneyimlediler
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