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Manifestival’de TECNO Rüzgarı! Gençler Yapay Zekayla Kendi Şarkılarını Besteledi!

Manifestival’de TECNO Rüzgarı! Gençler Yapay Zekayla Kendi Şarkılarını Besteledi!

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Onedio Content - Onedio Editörü
17.07.2026 - 14:03
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Festival Park Yenikapı’da gerçekleşen Manifestival’e damgasını vuran TECNO, üç gün boyunca sunduğu interaktif deneyim alanlarıyla binlerce genci teknoloji ve eğlencenin merkezine taşıdı.

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İstanbul’un en dinamik ve en enerjik etkinliklerinden biri olan Manifestival, geçtiğimiz hafta sonu Festival Park Yenikapı’da gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Teknoloji ve müziğin harmanlandığı festivalin bu yılki en canlı, coşkulu ve akına uğrayan noktası ise şüphesiz global teknoloji markası TECNO’nun deneyim alanı oldu. Üç gün boyunca binlerce genci ağırlayan TECNO, festival coşkusunu teknolojiyle zirveye taşıdı.

Gençler Kendi Festival Şarkılarını Tasarladı

Gençler Kendi Festival Şarkılarını Tasarladı

Festivalin en çok konuşulan ve en yoğun ilgi gören aktivitesi, yapay zeka ile müzik yapma deneyimi oldu. TECNO Yapay Zeka Asistanı Ella ile bir araya gelen gençler, yapay zekanın gücünü arkalarına alarak kendi özel şarkılarını besteledi. Kendi sözlerini ve tarzlarını teknolojinin yardımıyla müziğe döken katılımcılar, festivalde hem yaratıcılıklarının sınırlarını zorladı hem de benzersiz bir anı biriktirdi.

Hem Eğlendiler Hem Yenilikçi Teknolojileri Deneyimlediler

Hem Eğlendiler Hem Yenilikçi Teknolojileri Deneyimlediler

Festival süresince TECNO standını ziyaret eden gençler, yapay zeka destekli deneyimlerin yanı sıra CAMON 50 Serisi’ni de yakından inceleme fırsatı buldu.

İnteraktif aktivitelerle keyifli vakit geçiren katılımcılar, festival ruhunu ikiye katlayan sürpriz hediyeler kazanma şansı da yakaladı. Eğlence dolu alanlarda cihaz performanslarını inceleyen gençler, özellikle gelişmiş kamera özelliklerinde TECNO AI teknolojisinin sunduğu güce tam not verdi.

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