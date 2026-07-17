Manifestival’de TECNO Rüzgarı! Gençler Yapay Zekayla Kendi Şarkılarını Besteledi!

Festivalin en çok konuşulan ve en yoğun ilgi gören aktivitesi, yapay zeka ile müzik yapma deneyimi oldu. TECNO Yapay Zeka Asistanı Ella ile bir araya gelen gençler, yapay zekanın gücünü arkalarına alarak kendi özel şarkılarını besteledi. Kendi sözlerini ve tarzlarını teknolojinin yardımıyla müziğe döken katılımcılar, festivalde hem yaratıcılıklarının sınırlarını zorladı hem de benzersiz bir anı biriktirdi.