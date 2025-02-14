Mama Avcıları Buraya! Bütçenizi Zorlamayacak İndirimli Kedi ve Köpek Mamaları
Bugün, siz değerli hayvanseverler için harika bir haberle karşınızdayız! Minik dostlarımızın sağlığı ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmuştur. Onların beslenme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için kaliteli mamalar kullanmak da kaçınılmazdır. Ancak, kaliteli mamaların fiyatları bazen bütçemizi zorlayabilir. İşte tam da bu noktada, indirimli kedi ve köpek mamaları devreye giriyor! Gelin, hiç vakit kaybetmeden günün indirimli mamalarını inceleyelim.
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'Bu içerik 14.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
1. Pro Plan Elegant Somonlu Yetişkin Kedi Maması 10kg
2. Reflex Tavuklu ve Pirinçli Yavru Kedi Maması 2 kg
3. Pro Plan Kitten 10 kg Tavuklu Yavru Kedi Maması
4. King Plus Cat Kuzulu Yetişkin Kedi Maması 15 Kg
5. Pro Plan Sterilised Somonlu Kedi Maması - 3 Kg
6. Whiskas Pouch Tasty Mix Somunlu Havuçlu 85 gr
7. Felicia Düşük Tahıllı Hipoalerjenik Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek Maması 15kg
8. Royal Canin German Shepherd Adult Yetişkin Köpek Maması 11 Kg
9. Enjoy Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 3kg
10. Pati Life 24'Lü Kuzu Etli Konserve Yaş Yavru Köpek Maması 415 Gr
11. Friskies Sığır Etli ve Patetesli Yetişkin Köpek Maması 100 gr 20 Adet
12. Vet Prive Orta ve İri Irk Yetişkin Köpek Maması Kuzu Etli 14 kg
13. Legend Gold Kuzu Etli Düşük Tahıllı HipoAlerjenik Yetişkin Köpek Maması 15 Kg Kuzulu Köpek Maması
14. Legend Gold Somonlu Düşük Tahıllı HipoAllerjenik Sensitive Yetişkin Köpek Maması 15 kg Somon Balıklı Köpek Maması
15. N&D Balkabaklı Kuzu Etli Tahılsız Yavru Köpek Maması 2.5 Kg
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