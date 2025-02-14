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Mama Avcıları Buraya! Bütçenizi Zorlamayacak İndirimli Kedi ve Köpek Mamaları

etiket Mama Avcıları Buraya! Bütçenizi Zorlamayacak İndirimli Kedi ve Köpek Mamaları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 16:52

Bugün, siz değerli hayvanseverler için harika bir haberle karşınızdayız! Minik dostlarımızın sağlığı ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmuştur. Onların beslenme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için kaliteli mamalar kullanmak da kaçınılmazdır. Ancak, kaliteli mamaların fiyatları bazen bütçemizi zorlayabilir. İşte tam da bu noktada, indirimli kedi ve köpek mamaları devreye giriyor! Gelin, hiç vakit kaybetmeden günün indirimli mamalarını inceleyelim.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Pro Plan Elegant Somonlu Yetişkin Kedi Maması 10kg

1. Pro Plan Elegant Somonlu Yetişkin Kedi Maması 10kg

Yetişkin kedilerinizin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için özel olarak formüle edilmiş, somonlu lezzetiyle kedilerinize keyifli bir öğün sunan premium bir mama.

Pro Plan Elegant Somonlu Yetişkin Kedi Maması 10kg

2. Reflex Tavuklu ve Pirinçli Yavru Kedi Maması 2 kg

2. Reflex Tavuklu ve Pirinçli Yavru Kedi Maması 2 kg

Yavru kedilerinizin büyüme ve gelişim döneminde ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini içeren, tavuklu ve pirinçli lezzetiyle minik dostlarınızın severek tüketeceği bir öğün olacak.

Reflex Tavuklu ve Pirinçli Yavru Kedi Maması 2 kg

3. Pro Plan Kitten 10 kg Tavuklu Yavru Kedi Maması

3. Pro Plan Kitten 10 kg Tavuklu Yavru Kedi Maması

Yavru kedilerinizin sağlıklı büyümesi için gerekli olan yüksek kaliteli protein ve diğer besin maddelerini içeren, tavuklu lezzetiyle kedilerinizi cezbeden bir mama.

Pro Plan Kitten 10 kg Tavuklu Yavru Kedi Maması

4. King Plus Cat Kuzulu Yetişkin Kedi Maması 15 Kg

4. King Plus Cat Kuzulu Yetişkin Kedi Maması 15 Kg

Yetişkin kedilerinizin günlük besin ihtiyaçlarını karşılayan, kuzulu lezzetiyle kedilerinize farklı bir lezzet deneyimi sunan ekonomik bir seçenek.

King Plus Cat Kuzulu Yetişkin Kedi Maması 15 Kg

5. Pro Plan Sterilised Somonlu Kedi Maması - 3 Kg

5. Pro Plan Sterilised Somonlu Kedi Maması - 3 Kg

Kısırlaştırılmış kedilerinizin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak formüle edilmiş, somonlu lezzetiyle kedilerinize sağlıklı bir yaşam sunan bu mama şimdi indirimde!

Pro Plan Sterilised Somonlu Kedi Maması - 3 Kg

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6. Whiskas Pouch Tasty Mix Somunlu Havuçlu 85 gr

6. Whiskas Pouch Tasty Mix Somunlu Havuçlu 85 gr

Kedilerinize hem lezzetli hem de besleyici bir öğün sunan, somonlu ve havuçlu pouch mamadır.

Whiskas Pouch Tasty Mix Somunlu Havuçlu 85 gr

7. Felicia Düşük Tahıllı Hipoalerjenik Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek Maması 15kg

7. Felicia Düşük Tahıllı Hipoalerjenik Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek Maması 15kg

Orta ve büyük ırk yavru köpeklerinizin hassas sindirim sistemine uygun, düşük tahıllı ve hipoalerjenik formülüyle sağlıklı bir büyüme dönemi geçirmelerini sağlayan kuzu etli mama olup şimdi indirimde.

Felicia Düşük Tahıllı Hipoalerjenik Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek Maması 15kg

8. Royal Canin German Shepherd Adult Yetişkin Köpek Maması 11 Kg

8. Royal Canin German Shepherd Adult Yetişkin Köpek Maması 11 Kg

Alman çoban köpeği ırkının özel ihtiyaçlarına yönelik olarak formüle edilmiş, yetişkin köpeklerinizin sağlıklı eklemler ve güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli olan besin maddelerini içeriyor.

Royal Canin German Shepherd Adult Yetişkin Köpek Maması 11 Kg

9. Enjoy Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 3kg

9. Enjoy Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 3kg

Yetişkin köpeklerinizin günlük besin ihtiyaçlarını karşılayan, kuzu etli ve pirinçli lezzetiyle köpeklerinize keyifli bir öğün sunan ekonomik bir seçenek.

Enjoy Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 3kg

10. Pati Life 24'Lü Kuzu Etli Konserve Yaş Yavru Köpek Maması 415 Gr

10. Pati Life 24'Lü Kuzu Etli Konserve Yaş Yavru Köpek Maması 415 Gr

Yavru köpeklerinize lezzetli ve besleyici bir öğün sunan, kuzu etli konserve mamaya şimdi indirimdeyken bir şans verin.

Pati Life 24'Lü Kuzu Etli Konserve Yaş Yavru Köpek Maması 415 Gr

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11. Friskies Sığır Etli ve Patetesli Yetişkin Köpek Maması 100 gr 20 Adet

11. Friskies Sığır Etli ve Patetesli Yetişkin Köpek Maması 100 gr 20 Adet

Yetişkin köpeklerinizin günlük besin ihtiyaçlarını karşılayan, sığır etli ve patatesli lezzetiyle köpeklerinize keyifli bir öğün sunan ekonomik bir seçenek.

Friskies Sığır Etli ve Patetesli Yetişkin Köpek Maması 100 gr 20 Adet

12. Vet Prive Orta ve İri Irk Yetişkin Köpek Maması Kuzu Etli 14 kg

12. Vet Prive Orta ve İri Irk Yetişkin Köpek Maması Kuzu Etli 14 kg

Bu mama, orta ve iri ırk yetişkin köpeklerin besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. İçeriğindeki kuzu eti, köpeğinizin protein ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, diğer besin maddeleri de sağlıklı bir yaşam sürmesini destekler.

Vet Prive Orta ve İri Irk Yetişkin Köpek Maması Kuzu Etli 14 kg

13. Legend Gold Kuzu Etli Düşük Tahıllı HipoAlerjenik Yetişkin Köpek Maması 15 Kg Kuzulu Köpek Maması

13. Legend Gold Kuzu Etli Düşük Tahıllı HipoAlerjenik Yetişkin Köpek Maması 15 Kg Kuzulu Köpek Maması

Yetişkin köpeklerinizin hassas sindirim sistemine uygun, düşük tahıllı ve hipoalerjenik formülüyle sağlıklı bir yaşam sunan kuzu etli mamaya can dostunuz bayılacak.

Legend Gold Kuzu Etli Düşük Tahıllı HipoAlerjenik Yetişkin Köpek Maması 15 Kg Kuzulu Köpek Maması

14. Legend Gold Somonlu Düşük Tahıllı HipoAllerjenik Sensitive Yetişkin Köpek Maması 15 kg Somon Balıklı Köpek Maması

14. Legend Gold Somonlu Düşük Tahıllı HipoAllerjenik Sensitive Yetişkin Köpek Maması 15 kg Somon Balıklı Köpek Maması

Hassas sindirim sistemine sahip yetişkin köpekleriniz için özel olarak formüle edilmiş, somonlu ve düşük tahıllı içeriğiyle köpeğinizin sağlığını destekleyen bir mama.

Legend Gold Somonlu Düşük Tahıllı HipoAllerjenik Sensitive Yetişkin Köpek Maması 15 kg Somon Balıklı Köpek Maması

15. N&D Balkabaklı Kuzu Etli Tahılsız Yavru Köpek Maması 2.5 Kg

15. N&D Balkabaklı Kuzu Etli Tahılsız Yavru Köpek Maması 2.5 Kg

Yavru köpeklerinizin doğal beslenme alışkanlıklarına uygun, tahılsız ve balkabaklı formülüyle sağlıklı bir büyüme dönemi geçirmesinde yardımcı olacak.

N&D Balkabaklı Kuzu Etli Tahılsız Yavru Köpek Maması 2.5 Kg

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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