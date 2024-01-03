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Maç Sonunda Evlilik Yüzüğünü Düşüren Jürgen Klopp'un Korku Dolu Anları Gündem Oldu

Maç Sonunda Evlilik Yüzüğünü Düşüren Jürgen Klopp'un Korku Dolu Anları Gündem Oldu

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
03.01.2024 - 12:27

Liverpool ve Newcastle United maçının sonunda Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, galibiyet sevinci yaşarken evlilik yüzüğünü düşürdü. Jürgen Klopp'un gergin anları ise geceye damga vurdu, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: https://twitter.com/beINSPORTS_TR
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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı konuk etti.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı konuk etti.

Mücadeleyi 4-2 kazanan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, galibiyet sevinci yaşarken evlilik yüzüğünü düşürdü.

Mücadeleyi 4-2 kazanan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, galibiyet sevinci yaşarken evlilik yüzüğünü düşürdü.

Teknik direktörün yaşadığı gergin anlar ise kameralara yansıdı. O anlar ise geceye damga vurdu.

Sosyal medyada da Jürgen Klopp'a yorum yağdı.

Sosyal medyada da Jürgen Klopp'a yorum yağdı.
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