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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 13:31

Yeni gelinlere şükür ettiren, hangi kafa ile yapıldığı bilinmeyen restoran sunumlara hoş geldiniz! Yaratıcı mı yoksa gereksiz mi olduğuna sizin karar vereceğiniz restoran sunumlarını derledik. 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

1. Kuzunuzu tabakta mı yoksa taşta mı istersiniz?

1. Kuzunuzu tabakta mı yoksa taşta mı istersiniz?

2. Şampiyonlar için menü.

2. Şampiyonlar için menü.

3. Edebiyat bir yaşam şeklidir diyenler için.

3. Edebiyat bir yaşam şeklidir diyenler için.

4. Ağızda kötü tatlar bırakan atıştırmalıklar.

4. Ağızda kötü tatlar bırakan atıştırmalıklar.

5. İngiltere'de sıradan bir kahvaltı.

5. İngiltere'de sıradan bir kahvaltı.

6. Tatlısını küvette yemeyi kim istemez ki?

6. Tatlısını küvette yemeyi kim istemez ki?

7. Unutamayacağınız bir lunapark deneyimi.

7. Unutamayacağınız bir lunapark deneyimi.

8. Fransa'dan tarihsel bir giyotin menüsü.

8. Fransa'dan tarihsel bir giyotin menüsü.

9. Tembelliğin özgünlükle karıştırıldığı restoranlardan...

9. Tembelliğin özgünlükle karıştırıldığı restoranlardan...

10. Şıklıktan ödün vermeyenler için hazırlanmış bir menü.

10. Şıklıktan ödün vermeyenler için hazırlanmış bir menü.

11. Anlamsızlıkta çığır açanlar.

11. Anlamsızlıkta çığır açanlar.

12. Klasik bir Amerikan kahvaltısı...

12. Klasik bir Amerikan kahvaltısı...

13. Bu kadarı da artık biraz abartı oldu sanki.

13. Bu kadarı da artık biraz abartı oldu sanki.

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