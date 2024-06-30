Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Yeni gelinlere şükür ettiren, hangi kafa ile yapıldığı bilinmeyen restoran sunumlara hoş geldiniz! Yaratıcı mı yoksa gereksiz mi olduğuna sizin karar vereceğiniz restoran sunumlarını derledik. 👇
1. Kuzunuzu tabakta mı yoksa taşta mı istersiniz?
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